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في مباراة ماراثونية.. إسبانيا تحقق فوزا مثيرا على كرواتيا وتتأهل لربع نهائي اليورو

الإثنين 28/يونيو/2021 - 08:36 م
بوابة الفجر
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تأهل منتخب إسبانيا إلى ربع نهائي كأس أمم أوروبا لكرة القدم بعد فوزه المثير على المنتخب الكرواتي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات دور الستة عشر ببطولة اليورو.

 

وأطاح منتخب إسبانيا بنظيره الكرواتي من يورو 2020 بعد التغلب عليه بنتيجة 5-3 في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية.

 

وشهدت المباراة متعة وندية كبيرة بين الفريقين، حيث تقدم منتخب كرواتيا بهدف، قبل أن يسجل نظيره الإسباني ثلاثة أهداف، وفي الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي أحرز منتخب كرواتيا هدفين لتتجه المباراة للوقت الإضافي.

 

ونجح منتخب إسبانيا في تسجيل هدفين في الوقت الإضافي لتنتهي المباراة لصالح الماتادور الإسباني 5-3.

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