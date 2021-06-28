إقبال جماهيري كبير على فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة



رغم حرارة الجو وموسم الامتحانات شهدت الدورة الخامسة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة حضورا جماهيريا كبيرا من جانب أهالي محافظة أسوان الذين حرصوا علي متابعة برامج الأفلام القصيرة والطويلة والندوات وجلسات منتدي نوت لقضايا المرأة.



وأكدت إدارة المهرجان أن التخوف من حرارة الجو كان منطقيا لكن الجمهور الأسواني كشف عن تعطشه لمتابعة الأفلام والأحداث الفنية بعد فترة طويلة من توقف النشاط بسبب جائحة كورونا، موضحة أن الإقبال الجماهيري فاق كل التوقعات خاصة من جانب الشباب ونساء أسوان.



وقالت إدارة المهرجان إن زعم البعض بعدم صلاحية إقامة الدورة الخامسة في شهر يونيو كان مثيرا للدهشة خاصة أن بعض المهرجانات الكبري تعقد في فترات إما شديدة الحرارة وإما شديدة البرودة مهرجان برلين الذي يعقد في درجة حرارة تصل أحيانا إلي تحت الصفر، كما يدحض هذه المزاعم تنظيم المهرجان لرحلة سياحية لعدد من الضيوف الأجانب لزيارة معبد أبو سمبل واستمتاعهم بها.



وأشارت إدارة المهرجان إلي أن أهالي أسوان يستحقون كل التحية والتقدير لما أحاطوا به ضيوف المهرجان من مصريين وعرب وأجانب من محبة وحفاوة في الاستقبال أينما ذهبوا خاصة أن المهرجان ساهم في انتعاش حركة السياحة داخل محافظة أسوان بعد فترة كبيرة من الركود.



يذكر أن الدورة الخامسة ستختتم فعالياتها مساء الثلاثاء بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما وعدد كبير من نجوم الفن من بينهم النجمة صفية العمري وهنا شيحة وأحمد مجدي وأحمد وفيق وباسم سمرة وسلوي محمد علي ومصطفى خاطر وجميلة عوض.