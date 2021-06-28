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اتحاد الصناعات يكشف قيمة ومواعيد صرف العلاوة الدورية بالقطاع الخاص

الإثنين 28/يونيو/2021 - 09:08 م
محمد السويدي
محمد السويدي
محمد عصام
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أشاد اتحاد الصناعات  المصرية بقرار المجلس القومي للأجور اليوم، الذي نص على   تحديد الحد الأدنى  لمرتبات العاملين بالقطاع الخاص بقيمة 2400 جنيه شهريا.

 

وقال المهندس محمد السويدى رئيس الاتحاد إن وضع حد أدنى لأجور للعاملين بالقطاع  يهدف لتعريف الأجر المنصوص عليه في قانون العمل  وهو الأجر الكامل بما يتضمنه من مزايا مادية وعينية.

 

وقال نديم إلياس رئيس لجنة التأمينات الاجتماعية بالاتحاد أن الاتحاد يرحب أيضا  بقرار  المجلس بصرف   العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص  بواقع 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 60 جنيها، إذا لم تقم الشركة بإقرار زيادة سنوية في بداية العام، مشيرا إلى أن معظم شركات القطاع الخاص تطبق  قرار صرف العلاوة الدورية في شهر يناير من كل عام ،  في حين ان الشركات التي لم تطبقه عليها تنفيذه بداية من شهر يوليو وفقا لقرار المجلس القومي للأجور.


وتابع: "بالنسبة للشركات التي نفذت العلاوة في شهر يناير بنسبة أقل من العلاوة التي أقرها المجلس القومي للأجور فستقوم تلك الشركات بموجب القرار الجديد بسداد فارق النسبة المتبقية".


وكانت وزارة التخطيط أعلنت في بيان اليوم أن المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحديد الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، بواقع 2400 جنيه شهريا ، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التي يتعذر عليها حالياً الالتزام به ، واستثنائها من ذلك ، بدءًا من أول يناير 2022، كما اقر صرف علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3 % من الأجر التأميني بداية من شهر يوليو.



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