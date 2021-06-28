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خاص.. موعد عودة كريم نيدفيد للمشاركة مع الأهلي

الإثنين 28/يونيو/2021 - 09:06 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موعد مشاركة كريم نيدفيد لاعب الفريق، في المباريات.

 

ويغيب كريم نيدفيد عن مباريات فريقه لما يقرب من عامين، بسبب تعرضه لمشاكل في الركبة والتي أجرى خلالها جراحتين في ألمانيا، قبل أن يخضع لجراحة ثالثة للتنظيف.

 

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق، منح الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، التصريح الرسمي بجاهزية اللاعب التامة للعودة للملاعب.

 

وأضاف المصدر: "طبيب الأهلي أكد على إمكانية عودة اللاعب للمشاركات الرسمية ولكن بشكل تدريجي، خوفًا من معاودة الإصابة".

 

وتابع: "اللاعب أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي وشارك بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية، وأصبح قريب من العودة، عقب مواجهة بيراميدز سبورت بالدوري العام".

 

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره بيراميدز سبورت، مساء يوم الخميس المقبل ضمن منافسات مؤجلات الدوري المصري الممتاز.

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