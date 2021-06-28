Advertisements

ميركل: الحوار المحتمل مع روسيا يجب ألا يكون كحديث بين أصدقاء!

الإثنين 28/يونيو/2021 - 09:09 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن الحوار الأوروبي المحتمل مع الرئيس الروسي يجب ألا يكون حديثا "بين أصدقاء"، داعية دول الاتحاد إلى تبني موقف موحد "قوي" مع فلاديمير بوتين.

 

وخلال لقاء مع طلبة ألمان علقت ميركل على فشل الاتحاد في التوصل إلى موقف موحد إزاء اقتراحها المدعوم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لعقد لقاء قمة أوروبي روسي على غرار قمة بايدن - بوتين في جنيف.

 

وقالت ميركل: "أعتقد أن هناك نوعا من سوء الفهم.. فعندما أقول إني أود أن يتحدث الاتحاد الأوروبي مع بوتين مثلما يتحدث الرئيس الأمريكي (جو بايدن) مع بوتين، فإني أعتقد أن الحديث لا يدور عن محادثات بين أصدقاء ولا عن أن لدينا علاقات طيبة، لكنه الوعي بأننا كأوروبا سنكون أقوى إذا تبنينا موقفا موحدا ونقول: تعال انظر.. هنا شن هجوم سيبراني، وهنا نشاهد حربا هجينة.. وهناك تؤيد روسيا الأحزاب القومية المتطرفة".

 

وتابعت المستشارة الألمانية أنه من الضروري أن يقول الاتحاد الأوروبي لموسكو أن "التعاون الجديد يتطلب معالجة هذه المشاكل"، مضيفة: "لا أظن أن في وسع الرئيس الأمريكي وحده أن يفعل ذلك فأرى أننا أقوياء نحن الآخرون.. لكننا ما زلنا نعاني من عدم وجود الثقة الكافية بين بعضنا البعض، وعلينا أن نتجاوز نقص الثقة هذا كي نكون قادرين على الدفاع عن قيمنا ومصالحنا بشكل فعال.. وإلا فالرئيس بوتين لن يتعامل معنا بجدية لائقة". وأضافت: "أعتقد أن لدينا حججا قوية لانتقاد روسيا".

 

وخلال قمة الاتحاد الأوروبي في 24-25 يونيو، أخفق زعماء الدول الأعضاء الـ 27 في التوصل إلى إجماع بخصوص مقترح ميركل وماكرون حول عقد قمة بين دول الاتحاد وروسيا. وجاء في البيان الختامي للقاء أن زعماء الدول الأعضاء وجهوا دائرة السياسة الخارجية للاتحاد بقيادة جوزيب بوريل بدراسة إمكانية الحوار مع روسيا حول مواضيع محددة ذات اهتمام بالنسبة لبروكسل، وكذلك دراسة فرض عقوبات محتملة ضد موسكو، بما فيها تقييدات اقتصادية، لمواجهة أي أنشطة مستقبلية "خبيثة" لروسيا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميركل المستشارة الالمانية

أخبار تهمك

التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة حول المتحرش بفتاة العمرانية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاصة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الأسد المغربي

منذ حوالي 6 ساعات

رفض مقترح سوداني وتنسيق بين القاهرة والخرطوم.. تطورات مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. الزمالك يقهر الاتحاد السكندري ويتوج بطلًا لدوري كرة السلة

منذ 41 دقيقة

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق من شيرين عقب أزمتها الأخيرة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

أول تحرك رسمي من الزمالك لخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

فرمان ناري.. باريس يرفض انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

راموس يحدد وجهته المقبلة بعد رحيله عن ريال مدريد

منذ 34 دقيقة

صفقة من نار.. الزمالك يتحرك لضم "سفاح إفريقيا"

منذ ساعتين

أديس أبابا في مأزق.. السودان ترفض مقترحا إثيوبيا وتنسيق ناري بين القاهرة والخرطوم

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي ينقذ لاعبي بيراميدز من عقوبات مغلظة

منذ ساعة و نصف

أزمة كبرى تضرب كايرز تشيفز قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"بوتين وميركل وماكرون" يصلون اسطنبول لحضور قمة سوريا

بوتين: روسيا مستعدة لتكثيف الحوار مع أمريكا لنزع السلاح

أمريكا تدعو الصين وروسيا لقمة بشأن تغير المناخ

بايدن يبدأ رحلة إلى أوروبا تستغرق 8 أيام

إنترفاكس: بوتين يتوقع أن تساعد قمة بايدن في إقامة حوار

بعد الناتو.. بايدن يلجأ إلى الاتحاد الأوروبي لتجديد العلاقات عبر الأطلسي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:22 م

عاجل.. الزمالك يقهر الاتحاد السكندري ويتوج بطلًا لدوري كرة السلة

عاجل.. الأهلي ينقذ لاعبي بيراميدز من عقوبات مغلظة

08:33 م

صفقة من نار.. الزمالك يتحرك لضم "سفاح إفريقيا"

08:00 م

راموس يحدد وجهته المقبلة بعد رحيله عن ريال مدريد

09:29 م

التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة حول المتحرش بفتاة العمرانية

06:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة