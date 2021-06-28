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استمرار حبس متهم يروج 1020 أمبول لعقار محظور تداوله علي الفيس بوك

الإثنين 28/يونيو/2021 - 09:12 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال القاهرة، تجديد حبس متهم بترويج عقاقير مخدرة ومحظور تداولها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، 15 يوم علي ذمة التحقيقات.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بعرض عقاقير مخدرة ومحظور تداولها عبر موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك "، وترويجها على عملائه بالمخالفة للقانون.

وعلي الفور تم التنسيق مع الجهات المختصة أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة وبحوزته (1020 أمبول من عقار مخدر) وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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