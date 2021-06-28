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البنك الدولي يقدم 290 مليون دولار للأردن للحد من تداعيات كورونا

الإثنين 28/يونيو/2021 - 09:37 م
بوابة الفجر
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قال البنك الدولي في بيان الاثنين، إنه وافق على تقديم تمويل إضافي للأردن بقيمة 290 مليون دولار لتمكينه من مساعدة المتضررين من التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

وأشار البيان إلى أن البنك الدولي وافق على تمويل إضافي بقيمة 290 مليون دولار أميركي لمشروع التحويلات النقدية الطارئة لمكافحة جائحة كورونا لتوفير الدعم النقدي للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً والعاملين المتضررين من التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا في الأردن.

وأوضح البيان أن هذا التمويل سيمدد برنامج "تكافل-3" الذي يقدم مساعدات إلى 160 ألف أسرة من أسر العمال غير الرسميين لمدة عام كامل، وبرنامج "إستدامة" الذي يقدم إعانات الأجور إلى 100 ألف عامل في القطاع الرسمي لمدة 13 شهرا.

وسيدعم التمويل الجديد التحويلات النقدية إلى 85 ألف أسرة فقيرة في إطار برنامج التحويلات النقدية "تكافل-1" النظامي.

والتمويل الجديد هو جزء من حزمة تمويلية بقيمة 1.1 مليار دولار أعلن البنك الدولي مؤخرا انها ستقدم في شكل قروض ومنح للاردن لمساندته في الاستجابة للجائحة والتعافي منها.

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