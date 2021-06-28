Advertisements

تامر أمين: زيارة السيسي إلى العراق تاريخية.. وبغداد مشتاقة للدور المصري

الإثنين 28/يونيو/2021 - 09:20 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الإعلامي تامر أمين، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العراق زيارة تاريخية، حيث أنها أول زيارة لرئيس مصري منذ 30 عاما.

وأشار "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الإثنين، إلى أنه تم اتسقبال الرئيس السيسي بحفاوة كبيرة في العراق، مما يؤكد على قيمة مصر، واشتياق العراق حكومة وشعبا للدور المصري، منوها بأن العراق تدرك أن مصر عندما تقتحم ملف من ملفات الأمة العربية تكون داعمة ومساندة بغير هوى.

وأضاف، "الهدف الوحيد لنا أن العراق تكون للعراقيين.. ليس لدينا أطماع ومصالح في الدول العربية"، منوها بأن الدبلوماسية المصرية مقدرة في الخارج لأننا نعمل بشرف وأخلاق.

أخبار تهمك

أول تحرك رسمي من الزمالك لخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة حول المتحرش بفتاة العمرانية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يقهر الاتحاد السكندري ويتوج بطلًا لدوري كرة السلة

منذ 41 دقيقة

فرمان ناري.. باريس يرفض انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

أديس أبابا في مأزق.. السودان ترفض مقترحا إثيوبيا وتنسيق ناري بين القاهرة والخرطوم

منذ أقل من نصف ساعة

رفض مقترح سوداني وتنسيق بين القاهرة والخرطوم.. تطورات مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

منذ يوم

راموس يحدد وجهته المقبلة بعد رحيله عن ريال مدريد

منذ 34 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الأسد المغربي

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 32 دقيقة

صفقة من نار.. الزمالك يتحرك لضم "سفاح إفريقيا"

منذ ساعتين

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاصة

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة كبرى تضرب كايرز تشيفز قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي ينقذ لاعبي بيراميدز من عقوبات مغلظة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أول تعليق من شيرين عقب أزمتها الأخيرة

منذ ساعتين و 43 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:22 م

عاجل.. الزمالك يقهر الاتحاد السكندري ويتوج بطلًا لدوري كرة السلة

عاجل.. الأهلي ينقذ لاعبي بيراميدز من عقوبات مغلظة

08:33 م

صفقة من نار.. الزمالك يتحرك لضم "سفاح إفريقيا"

08:00 م

راموس يحدد وجهته المقبلة بعد رحيله عن ريال مدريد

09:29 م

التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة حول المتحرش بفتاة العمرانية

06:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة