تامر أمين: زيارة السيسي إلى العراق تاريخية.. وبغداد مشتاقة للدور المصري

قال الإعلامي تامر أمين، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العراق زيارة تاريخية، حيث أنها أول زيارة لرئيس مصري منذ 30 عاما.



وأشار "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الإثنين، إلى أنه تم اتسقبال الرئيس السيسي بحفاوة كبيرة في العراق، مما يؤكد على قيمة مصر، واشتياق العراق حكومة وشعبا للدور المصري، منوها بأن العراق تدرك أن مصر عندما تقتحم ملف من ملفات الأمة العربية تكون داعمة ومساندة بغير هوى.



وأضاف، "الهدف الوحيد لنا أن العراق تكون للعراقيين.. ليس لدينا أطماع ومصالح في الدول العربية"، منوها بأن الدبلوماسية المصرية مقدرة في الخارج لأننا نعمل بشرف وأخلاق.

