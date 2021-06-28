أوليفر يلفت الأنظار في ودية بني سويف ومنتخب فلسطين







أعرب نبيل شعبان مدرب حراس مرمى الفريق الكروى بنادى بنى سويف عن سعادته بالمستوى الذى ظهر على أداء محمود عبد النبي ' اوليفر ' حارس مرمى الفريق الشاب بودية الفريق أمام المنتخب الأوليمبى الفلسطينى .





وقال نبيل شعبان ، مدرب حراس بنى سويف : سعيد جدا بمستوى حارس مرمى الفريق الشاب خلال المباراة وتصديه رغم مشاركته أمام منتخب فلسطين القوي .





وأضاف : نمتلك مجموعة من حراس المرمى على مستوى عال مثل شريف مدحت ومحمود جمال بجانب الشباب كريم ياسر ويوسف مصطفى وطه محمد .



وتصدى ' اوليفر ' حارس مرمى بنى سويف للعديد من المرات الخطيرة على مدار المباراة بجانب نجاحه فى التصدى لركلة جزاء .





ويعد محمود عبد النبي من مواليد 1999 وتم تصعيده منذ تولى محمد يوسف مسؤولية تدريب الفريق وجهازه المعاون .





وكان اوليفر قد شارك في مباراة بنى سويف الودية التي أقيمت مؤخرا أمام مركز شباب سمسطا والتى انتهت بفوز بنى سويف بهدفين مقابل هدف حيث نال إشادة المتابعين للمباراة التي أقيمت على ملعب منتجع الأسيوطي