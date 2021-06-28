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عاجل.. الزمالك يقهر الاتحاد السكندري ويتوج بطلًا لدوري كرة السلة
الإثنين 28/يونيو/2021 - 09:22 م
الفجر الرياضي
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توج الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك بطلا للدوري بعد فوزه على نظيره الاتحاد السكندري 84-80 على صالة الدكتور حسن مصطفى بـ6 أكتوبر، ضمن منافسات الدور النهائي من دوري السوبر، بنظام Best of 5.
ويعد تتويج الزمالك هو الثاني له على التوالي بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال التي أقيمت مؤخرا في رواندا تحت رعاية NBA.
وشهدت المباراة إثارة من جانب الفريقين كعادة مواجهاتهما معا بالنهائي، وانتهت الفترة الأولى للمباراة بتقدم الاتحاد 29-25 ثم تفوق الزمالك في الفترة الثانية 48-42 وفي الفترة الثالثة تقدم الاتحاد السكندري 67-62، وفي الفترة الرابعة حسم التعادل الموقف بنتيجة 73-73 لتذهب المباراة للوقت الإضافي الذي حسمه الزمالك 84-80.
ويقود الفريق فنيا أجوستى بوش ويعاونه كل من ياسر عبد الوهاب مدربا عاما وسمير جودة مدربا وإسلام جمعة طبيب الفريق.
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