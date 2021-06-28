عاجل.. الزمالك يقهر الاتحاد السكندري ويتوج بطلًا لدوري كرة السلة









توج الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك بطلا للدوري بعد فوزه على نظيره الاتحاد السكندري 84-80 على صالة الدكتور حسن مصطفى بـ6 أكتوبر، ضمن منافسات الدور النهائي من دوري السوبر، بنظام Best of 5.





ويعد تتويج الزمالك هو الثاني له على التوالي بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال التي أقيمت مؤخرا في رواندا تحت رعاية NBA.





وشهدت المباراة إثارة من جانب الفريقين كعادة مواجهاتهما معا بالنهائي، وانتهت الفترة الأولى للمباراة بتقدم الاتحاد 29-25 ثم تفوق الزمالك في الفترة الثانية 48-42 وفي الفترة الثالثة تقدم الاتحاد السكندري 67-62، وفي الفترة الرابعة حسم التعادل الموقف بنتيجة 73-73 لتذهب المباراة للوقت الإضافي الذي حسمه الزمالك 84-80.



