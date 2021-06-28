خبيرة: العلاقة بين إثيوبيا وإريتريا عدائية.. وقوات آبي أحمد استسلمت في تيجراي (فيديو)

كشفت الدكتورة هبة البشبيشي، خبيرة الشؤون الأفريقية، تطورات الصراع في إقليم تيجراي الإثيوبي، بعد طرد قوات آبي أحمد من ميكيلي.



وقالت "البشبيشي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد إن إريتريا تمتلك 1200 كيلو متر على ساحل البحر الأحمر، وعلاقتها التاريخية مع إثيوبيا تتسم بالتوتر»، مؤكدة أن نوايا آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، احتلالية ولا تحمل رغبة في إقرار السلام.



وهنأت خبيرة الشؤون الأفريقية، الجبهة الشعبية على تحرير إقليم تيجراي، مشيرة إلى أن قوات آبي أحمد سلمت نفسها لقوات تيجراي، ورفضت مواصلة مخططه الهادف إلى تحقيق مجد شخصي، مستبعدة قدرة آبي أحمد على تنفيذ تصريحاته بإنشاء قاعدة أو ميناء على البحر الأحمر، مؤكدة أن العلاقات مع إثيوبيا عدائية.



وحول تطورات مفاوضات سد النهضة، قالت إن جهود الاتحاد الأفريقي لم تفشل كما يرى البعض، لكنها توقفت فقط، منوهة إلى أن آليات الاتحاد لم تُفعل حتى الآن.



واقترحت خبيرة الشؤون الأفريقية، مطالبة مصر والسودان بتعديل الاتفاقية الثلاثية حول مياه النيل الموقعة عامة 1959، لزيادة الكميات الواردة إلى دولتي المصب.

