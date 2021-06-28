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راموس يحدد وجهته المقبلة بعد رحيله عن ريال مدريد

الإثنين 28/يونيو/2021 - 09:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يبدو أن النجم الإسباني سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد السابق، قد حسم وجهته المقبلة، بعد رحيله بشكل رسمي عن النادي الملكي في نهاية الموسم المنقضي، بعد فشل التوصل إلى اتفاق حول تجديد عقده.

وحسبما ذكر موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، أن راموس أصبح قريبًا من الانتقال لنادي باريس سان جيرمان، حيث بدأ في البحث عن شقة جديدة بالعاصمة الفرنسية باريس مما يؤكد اقترابه من النادي الباريسي في الموسم المقبل

الجدير بالذكر أن راموس يحظى باهتمام عدة أندية أوروبية بخلاف باريس سان جيرمان أبرزها، مانشستر سيتي وتشيلسي وإشبيلية ولم يحسم اللاعب وجهته المقبلة بشكل رسمي.

ويغيب سيرجيو راموس عن منتخب اسبانيا الذي يشارك حاليا في بطولة أمم أوروبا 2020 حيث لم يتم استدعائه لقائمة المنتخب الاسباني.

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