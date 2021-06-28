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داعية: الصلاة على النبي نوع من البر بالوالدين

الإثنين 28/يونيو/2021 - 09:37 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، إن أحد فوائد الصلاة على النبي هي إعادة الروح للنبي مرة أخرى، وهذا واضح في قوله صلى الله عليه وسلم: " ما من أحدٍ يُسلِّم عليَّ إلا ردَّ اللهُ عليَّ روحي حتى أردَّ عليه السلام

وتابع "علي"، خلال حوارها مع الإعلاميان رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن السلام اسم من أسماء الله الحسنة، والسلام على رسول الله تعني طلب السلام لجسد الرسول حيًا أو ميتًا، وهذا ما كان يفعله الصحابة عندما كان حيًا، وبعد وفاته قاموا بالسلام عليه لطلب حفظ جسده، وشريعته وسنته.

ولفت إلى أن من يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني البر بالوالد، وهذا واضح في قوله: " مَا مِن أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلا رَدَّ اللهُ عَلَيَّ... فإذا صل علي رجل من أمتي قال لي ذلك الملك: يا محمد إن فلان بن فلان صلى عليك الساعة "، ومن خلال الصلاة على النبي يتم ذكر أسم الوالد أمام النبي، وهذا من اعظم انواع البر.

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