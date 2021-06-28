نائبة تكشف تفاصيل مشروع قانون "الإرشاد الأسري"

كشف النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، تفاصيل تقدممها بمشروع قانون "الإرشاد الأسري"، موضحة أن هدف مشروع القانون الحفاظ على كيان الأسرة، ورعاية مصالح الأطفال إذا حدث انفصال، حيث ينص المشروع على تشكيل لجنة عليا للإرشاد الأسري تضم عدد من الجهات منها وزارات الصحة والتضامن والأزهر الشريف، والكنيسة المصرية.



وأشارت "محروس"، خلال اتصال هاتفي برنامج "مساء دي ام سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الإثنين، إلى أن المقبلين عن الزواج سيخضعوا إلى دورة تدريبية من خلال اللجنة، وستصدر اللجنة تقرير عن حالة كل طرف من الناحية النفسية والصحية.



وأضافت أنه لو مشوب مشاكل بين الزوجين، فأن اللجنة عليها دور في محاولة إصلاح الوضع الوضع بين الطرفين، ولكن إذا لم يحدث ولجأوا الطرفين لمحكمة الأسرة فأن اللجنة تقدم التقرير الذي أجرته عن حالة الزوجين لمحكمة الأسرة لتبدأ من حيث انتهت اللجنة.

