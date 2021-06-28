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داعية: هذا معنى صلاة الله وملائكته على النبي

الإثنين 28/يونيو/2021 - 09:40 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، إن صلاة الله تعني الثناء والرحمة للعباد، أما صلاة الملائكة فتعني الاستغفار، أما الصلاة من العباد، فتعني طلب الدعاء، وهذا واضح في قوله تعالى: " ِإنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ".

وتابع "علي"، خلال حوارها مع الإعلاميان رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن من يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يصلي الله عليه عشر، ويرفعه 10 درجات في الجنة، ويزيل الله عنه 10 سيئات.

وأضاف أن ذكر الله أمر مباح، وغير قاصر على عدد معين، معقبًا: "أنا أذكر ربنا زي ما أنا عايز، 1000 او 2000 أذكره زي ما انا عايز"

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