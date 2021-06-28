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المتهم بصفع بفتاة العمرانية: "لم أتحرش بها وهي فهمت خطأ"

الإثنين 28/يونيو/2021 - 09:41 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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أنكر "محمد مصطفى"، 35 سنة، المتهم في واقعة التحرش بفتاة وصفعها على وجهها في منطقة العمرانية، أمام نيابة العمرانية بجنوب الجيزة، تهمة التحرش بالفتاة.

وقال "مصطفى"، إنه لم يتحرش بالفتاة كما قالت الضحية، مشيرا إلى أنه يعمل سائق على سيارة "أوبر" في يوم الواقعة كان في طريقه لتنفيذ "أوردر"، باتجاه مكان الواقعة، وأثناء مروره اعتقد أن البنتين هما طلبتا الـ"أوردر"، فتحدث معهما، وظنتا أنه يتحرش بهما فحدثت الواقعة.

هذا، واستمعت نيابة العمرانية، بجنوب الجيزة، إلى أقوال "محمد مصطفى"، 35 سنة، المتهم في واقعة التحرش بفتاة وصفعها على وجهها في منطقة العمرانية.

وقال المتهم إنه يعمل سائق على سيارة "أوبر" في يوم الواقعة كان في طريقه لتنفيذ "أوردر"، باتجاه مكان الواقعة، وأثناء مروره اعتقد أن البنتين هما طلبتا الـ"أوردر"، فسألهما: "أوبر؟" فلم تجيباه، واعتقدتا أنه يتحرش بهما، وإحداهما فشتمته نزل من السيارة وضربها، ثم استقل السيارة ومضى.

وكشفت تحقيقات نيابة العمرانية، أن المتهم يدعى "محمد مصطفى"، 35 سنة وهو متزوج، ولديه 3 أطفال، ويعمل فني تكييف، وأيضا يعمل سائقًا على سيارة "أوبر".

استمعت النيابة العامة بجنوب الجيزة، إلى أقوال "منة" صديقة "ليلى. م" التي تعرضت للصفع والتحرش في وسط الشارع بمنطقة العمرانية.

في سياق منفصل، أكدت والدة "ليلى" التي تعرضت للصفع والتحرش، في أقوالهما أمام النيابة، أنها لديها فتاتين إحداهما في الثانوية العامة، وهي "ليلى" والثانية في المرحلة الإعدادية، وبينما كانت "ليلى" مع صديقتها في طريق عودتهما إلى المنزل، كان المتهم يسير بجانبهما بسيارته الملاكي، منذ خروجهما من إحدى المكتبات، وتحرش بهما لفظيا وقال لها: "تعالي اعملك حاجة وحشة".

وقالت "ليلى" إنها ردت عليه وقالت: "انت بتقولي أنا الكلام ده!" ففوجئت به يعتدي عليها بالصفع على وجهها.

وتابعت الأم أن ابنتها تأخرت عن موعد العودة، فاتصلت بها، فوجدتها تستغيث وعندما نزلت "لقتها مرمية على الأرض" فأخذتها، وذهبت إلى المنزل ثم ذهبا إلى الشرطة وحررا محضرا ضده.

كما استمعت النيابة إلى أقوال "منة" صديقة "ليلى. م"، حيث قالت إنها كانت تسير مع صديقتها "ليلى" وأثناء عودتهما إلى المنزل، وجدتا أحد الأشخاص يقود سيارة ملاكي ويسير إلى جوارهما، ووجه ألفاظًا نابية إلى ليلى، فسألته هل يقصدها هي أم لا؟ ففوجئت به يصفعها على وجهها.

وكشفت الفتاة أنها هي التي صورت المتهم، لافتة إلى أنها من الخوف تراجعت عدة خطوات خاصة أن المتهم "زقها" بعيدا عنه، مشددة على أن صديقتها لم توجه له أي شتائم أو الفاظ نابية كما زعم البعض.

كانت وزارة الداخلية كشفت في بيان لها ملابسات ما تم تداوله على بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) وأحد المواقع الإخبارية متضمنًا قيام أحد الأشخاص بالتعدى على فتاة بالضرب والسب.

وبالفحص تبين حضور (طالبة، مقيمية بدائرة القسم) لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة وبصحبتها والدتها، وقررت أنه أثناء سيرها بأحد الشوارع بدائرة القسم، قام قائد إحدى السيارات بمعاكستها، ولدى معاتبتها له تعدى عليها بالضرب والسب "دون إصابات".

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد مرتكب الواقعة وضبطه والسيارة قيادته، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

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