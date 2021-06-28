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طبيب: سلالة دلتا أكثر خطورة من "لامدا"

الإثنين 28/يونيو/2021 - 09:46 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور حاتم سليمان، أخصائي طب الحالات الحرجة في لندن، إن الأجسام المضادة تبدأ فعاليتها بعد أسبوعين من تلقي الجرعة الأولى للقاح فيروس كورونا.

وأوضح "سليمان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن سلالة لامدا التي ظهرت أصولها من أمريكا الجنوبية، لافتًا إلى أن سلالة لامدا أقل خطورة من سلالة دلتا، مؤكدًا أن سلالة دلتا سلالة تدعو للقلق.

وأكد أن المتعافي من فيروس كورونا لا يتلقي اللقاح إلا بعد 4 أسابيع على الأقل.

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