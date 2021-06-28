دبلوماسي سابق: نشاط تنظيم داعش يتزايد في إفريقيا خلال الفترة الحالية

قال السفير محمد عبدالحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن نشاط تنظيم داعش الإرهابي تزايد في أفريقيا مؤخرا، موضحًا أنه قبل انعقاد اجتماع التحالف الدولي لمناهضة التنظيم الإرهابي اليوم في روما، طلب وزير خارجية إيطاليا بحث ومناقشة التهديد الذي تشكله التنظيمات الإرهابية التابعة لداعش في مناطق أخرى، لا سيما في منطقة الساحل والصحراء وبعض الدول الأفريقية الأخرى في ضوء تزايد نشاط هذه التنظيما.



وحذر عبدالحكم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، الذي يعرض عبر شاشة "المحور"، من أن مخاطر هذه التنظيمات على منطقة البحر المتوسط جسيمة، مشيرًا إلى أن هذا يعد نفس الأمر الذي أكد عليه وزير الخارجية سامح شكري في كلمته التي ألقاها أمام الاجتماع، وبخاصة أنه أعرب عن قلق مصر من تزايد نشاط المجموعات التابعة لتنظيم داعش الإرهابي في بعض مناطق قارة أفريقيا.



وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن بوكو حرام في مقدمة التنظيمات الإرهابية التي نشطت في قارة أفريقيا مؤخرا، بالإضافة إلى جود تنظيمات إرهابية نشطة في دول الساحل والصحراء بمالي والنيجر، مشيرًا إلى أهمية الاقتراح الذي سبق وتقدم به الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال القمة الأفريقية في العام الماضي، إذ كان يهدف إنشاء قوة أفريقية لمحافحة الإرهاب انطلاقا من مسؤوليات مصر تجاه القارة.

