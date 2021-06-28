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جامعة القاهرة تكشف تفاصيل جديدة عن واقعة "طالب الطب"

الإثنين 28/يونيو/2021 - 09:49 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، إن أزمة طالب الطب فادي أيمن انتهت، وسيستأنف الامتحانات بشكل طبيعي، منوها بأن اللبس الذي تسبب في الواقعة الجامعة ليس لها دخل بها.

وأشار "علم الدين"، خلال اتصال هاتفي برنامج "مساء دي ام سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الإثنين، إلى أن سبب اللبس أن هناك شخص آخر تقدم بطلب لتغيير الاسم، ليصبح هناك تشابه بين اسمين، لافتا إلى أن الطالب "فادي أيمن" كان محتفظ بشهادة نجاحه وتقدم بها وأثبت موقفه، معلقا: "وده من حسن الحظ".

وأضاف أنه لابد أن يكون هناك ضوابط لتأمين عملية اصدار الشهادات، لافتا إلى أن رئيس جامعة القاهرة وجه بتحديد موعد آخر للامتحان الذي لم يتمكن من أدائه.

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