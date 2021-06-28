ماذا يفعل الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

بات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على موعد مع النهائي الرابع عشر له في تاريخه في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل النادي الأهلي إلى دور نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليلاقي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، يوم السابع عشر من شهر يوليو المقبل.

وهناك اتجاه لتعديل موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، سواء بالتأجيل أو التقديم، بالإضافة إلى أن هناك مشاورات بشأن نقل النهائي من المغرب.

- ماذا يفعل الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

الأهلي وصل إلى النهائي الإفريقي 13 مرة سابقة، آخرها النسخة الماضية، عندما التقى بالزمالك، وفاز باللقب بنتيجة 2-1.

أول نهائي خاضه الأهلي كان عام 1982، أمام أشانتي كوتوكو، فاز ذهاباً3-0، وتعادل إيابًا إيجابيًا بهدف، ليحصد اللقب الأول له.

عام 1983، خسر الأهلي اللقب أمام أشانتي كوتوكو، حيث تعادل سلبيًا ذهابًا وخسر بهدف نظيف إيابًا.

عام 1987، تعادل الأهلي سلبيًا ذهابًا أمام الهلال السوداني، ثم فاز إيابًا بهدفين نظيفين.

2001، حقق الأهلي اللقب، بعدما تعادل إيجابيًا بهدف ذهابًا، ثم فاز إيابًا بثلاثة أهداف نظيفة، أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

2005، حقق الأهلي اللقب، بعدما تعادل سلبيًا أمام النجم الساحلي التونسي، فيما فاز إيابًا بثلاثية نظيفة.

2006- حصد الأهلي اللقب، بعد أن فاز أمام الصفاقسي التونسي إيابًا بهدف دون رد، قبل أن تنتهي مباراة الذهاب بالتعادل السلبي دون أهداف.

2007، فشل الأهلي في تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا، بعدما تعادل سلبيًا ذهابًا أمام النجم الساحلي، ثم خسر إيابًا بثلاثية مقابل هدف.

2008، حصد الأهلي البطولة، بعد الفوز ذهاباً أمام القطن الكاميروني، بهدفين نظيفين، ثم تعادل إيجابيًا بهدفين.

2012، حقق الأهلي اللقب، بعد الإطاحة بالترجي التونسي، بنتيجة 1-1 ذهاباً، و2-1 إيابًا.

2013، تمكن الأهلي من حصد اللقب بعدما تعادل إيجابيًا بهدف أمام أورلاندو بايرتس، ذهاباً، ثم فاز إيابًا بهدفين نظيفين.

2017، خسر الأهلي اللقب، على يد الوداد البيضاوي المغربي، بنتيجة 1-1 ذهاباً، و1-0 إيابًا.

2018- فشل الأهلي في تحقيق اللقب، لصالح الترجي التونسي، بعدما فاز ذهابًا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم خسر إيابًا بثلاثية نظيفة.