ماذا يفعل الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا؟
بات
الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على موعد مع النهائي الرابع عشر له في
تاريخه في بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وتأهل
النادي الأهلي إلى دور نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليلاقي كايزر تشيفز الجنوب
إفريقي، يوم السابع عشر من شهر يوليو المقبل.
وهناك
اتجاه لتعديل موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، سواء بالتأجيل
أو التقديم، بالإضافة إلى أن هناك مشاورات بشأن نقل النهائي من المغرب.
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ماذا يفعل الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا؟
الأهلي
وصل إلى النهائي الإفريقي 13 مرة سابقة، آخرها النسخة الماضية، عندما التقى
بالزمالك، وفاز باللقب بنتيجة 2-1.
أول
نهائي خاضه الأهلي كان عام 1982، أمام أشانتي كوتوكو، فاز ذهاباً3-0، وتعادل
إيابًا إيجابيًا بهدف، ليحصد اللقب الأول له.
عام
1983، خسر الأهلي اللقب أمام أشانتي كوتوكو، حيث تعادل سلبيًا ذهابًا وخسر بهدف
نظيف إيابًا.
عام
1987، تعادل الأهلي سلبيًا ذهابًا أمام الهلال السوداني، ثم فاز إيابًا بهدفين
نظيفين.
2001،
حقق الأهلي اللقب، بعدما تعادل إيجابيًا بهدف ذهابًا، ثم فاز إيابًا بثلاثة
أهداف نظيفة، أمام صن داونز الجنوب إفريقي.
2005،
حقق الأهلي اللقب، بعدما تعادل سلبيًا أمام النجم الساحلي التونسي، فيما فاز
إيابًا بثلاثية نظيفة.
2006-
حصد الأهلي اللقب، بعد أن فاز أمام الصفاقسي التونسي إيابًا بهدف دون رد، قبل
أن تنتهي مباراة الذهاب بالتعادل السلبي دون أهداف.
2007،
فشل الأهلي في تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا، بعدما تعادل سلبيًا ذهابًا أمام
النجم الساحلي، ثم خسر إيابًا بثلاثية مقابل هدف.
2008،
حصد الأهلي البطولة، بعد الفوز ذهاباً أمام القطن الكاميروني، بهدفين نظيفين، ثم
تعادل إيجابيًا بهدفين.
2012،
حقق الأهلي اللقب، بعد الإطاحة بالترجي التونسي، بنتيجة 1-1 ذهاباً، و2-1
إيابًا.
2013،
تمكن الأهلي من حصد اللقب بعدما تعادل إيجابيًا بهدف أمام أورلاندو بايرتس،
ذهاباً، ثم فاز إيابًا بهدفين نظيفين.
2017،
خسر الأهلي اللقب، على يد الوداد البيضاوي المغربي، بنتيجة 1-1 ذهاباً، و1-0
إيابًا.
2018-
فشل الأهلي في تحقيق اللقب، لصالح الترجي التونسي، بعدما فاز ذهابًا بثلاثة
أهداف مقابل هدف، ثم خسر إيابًا بثلاثية نظيفة.