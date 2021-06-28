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"الإرشاد الأسري".. مشروع قانون من التنسيقية لمعالجة التفكك الأسري

الإثنين 28/يونيو/2021 - 09:55 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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في إطار اهتمامها بالأسرة المصرية التي هي نواة المجتمع وحجر أساس استقراره، عكفت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على وضع مشروع قانون يحافظ على الأسرة المصرية ويحميها من التفكك.

وتقدمت اليوم الإثنين، النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب حماة الوطن، بمشروع لإنشاء اللجنة العليا للإرشاد الأسري.

ويهدف مشروع قانون التنسيقية إلى حماية الأسر المصرية من خطر التفكك والتشتت، خاصة في ظل تداخل العديد من المتغيرات على الهوية المصرية، وفي ظل الفضاء الإلكتروني المفتوح، وما مثله ويمثله من تأثير مباشر على شبابنا مما أدى إلى خلق مشكلات اجتماعية ونفسية عديدة.

وفيما تتجه الدولة المصرية نحو تنظيم التشريعات الاجتماعية، لتلافي الثغرات الموجودة في التشريعات الحالية أو النص على ما لم يكن مقننًا؛ فإن مشروع القانون الجديد ينص على تشكيل "اللجنة العليا للإرشاد الأسري"، وتتبع وزارة التضامن الاجتماعي، وتكون مهمتها المحافظة على ترابط الأسر المصرية وحمايتها من خطر التفكك.
"الإرشاد الأسري".. مشروع قانون من التنسيقية لمعالجة التفكك الأسري
"الإرشاد الأسري".. مشروع قانون من التنسيقية لمعالجة التفكك الأسري
"الإرشاد الأسري".. مشروع قانون من التنسيقية لمعالجة التفكك الأسري
"الإرشاد الأسري".. مشروع قانون من التنسيقية لمعالجة التفكك الأسري
"الإرشاد الأسري".. مشروع قانون من التنسيقية لمعالجة التفكك الأسري
"الإرشاد الأسري".. مشروع قانون من التنسيقية لمعالجة التفكك الأسري
"الإرشاد الأسري".. مشروع قانون من التنسيقية لمعالجة التفكك الأسري
"الإرشاد الأسري".. مشروع قانون من التنسيقية لمعالجة التفكك الأسري
"الإرشاد الأسري".. مشروع قانون من التنسيقية لمعالجة التفكك الأسري
"الإرشاد الأسري".. مشروع قانون من التنسيقية لمعالجة التفكك الأسري

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