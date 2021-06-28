انفوجراف انفوجراف Advertisements الموافقة على فصل موظفي "الإخوان".. موافقات نهائية لمجلس النواب اليوم.. تعرف عليها الإثنين 28/يونيو/2021 - 09:56 م Advertisements الموافقة على فصل موظفي "الإخوان".. موافقات نهائية لمجلس النواب اليوم.. تعرف عليها أخبار تهمك رفض مقترح سوداني وتنسيق بين القاهرة والخرطوم.. تطورات مفاوضات سد النهضة منذ حوالي 7 ساعات راموس يحدد وجهته المقبلة بعد رحيله عن ريال مدريد منذ 38 دقيقة عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاصة منذ حوالي 4 ساعات التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة حول المتحرش بفتاة العمرانية منذ حوالي 4 ساعات صفقة من نار.. الزمالك يتحرك لضم "سفاح إفريقيا" منذ ساعتين و 7 دقيقة الأهلي يقترب من حسم صفقة الأسد المغربي منذ حوالي 6 ساعات موعد مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا منذ ساعتين و 36 دقيقة أنس أسامة يتوج بجائزة أفضل لاعب في دوري كرة السلة منذ ثلث ساعة أزمة كبرى تضرب كايرز تشيفز قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا منذ حوالي 5 ساعات أديس أبابا في مأزق.. السودان ترفض مقترحا إثيوبيا وتنسيق ناري بين القاهرة والخرطوم منذ نصف ساعة الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية منذ حوالي 4 ساعات "فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور) منذ يوم عاجل.. الزمالك يقهر الاتحاد السكندري ويتوج بطلًا لدوري كرة السلة منذ ساعة الا ربع أول تحرك رسمي من الزمالك لخطف نجم الأهلي منذ حوالي 3 ساعات عاجل.. الأهلي ينقذ لاعبي بيراميدز من عقوبات مغلظة منذ ساعة و نصف فرمان ناري.. باريس يرفض انتقال مبابي إلى ريال مدريد منذ حوالي 4 ساعات Advertisements