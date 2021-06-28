انفوجراف انفوجراف Advertisements وزارة الإنتاج الحربي تعلن التعاون مع "MCV" للتصنيع المشترك للأوتوبيس الكهربائي "SETIBUS" الإثنين 28/يونيو/2021 - 09:58 م Advertisements وزارة الإنتاج الحربي تعلن التعاون مع "MCV" للتصنيع المشترك للأوتوبيس الكهربائي "SETIBUS" أخبار تهمك الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. الزمالك يقهر الاتحاد السكندري ويتوج بطلًا لدوري كرة السلة منذ ساعة الا ربع التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة حول المتحرش بفتاة العمرانية منذ حوالي 4 ساعات رفض مقترح سوداني وتنسيق بين القاهرة والخرطوم.. تطورات مفاوضات سد النهضة منذ حوالي 7 ساعات عاجل.. الأهلي ينقذ لاعبي بيراميدز من عقوبات مغلظة منذ ساعة و نصف أزمة كبرى تضرب كايرز تشيفز قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا منذ حوالي 5 ساعات فرمان ناري.. باريس يرفض انتقال مبابي إلى ريال مدريد منذ حوالي 4 ساعات أنس أسامة يتوج بجائزة أفضل لاعب في دوري كرة السلة منذ ثلث ساعة أول تحرك رسمي من الزمالك لخطف نجم الأهلي منذ حوالي 3 ساعات راموس يحدد وجهته المقبلة بعد رحيله عن ريال مدريد منذ 38 دقيقة صفقة من نار.. الزمالك يتحرك لضم "سفاح إفريقيا" منذ ساعتين و 7 دقيقة موعد مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا منذ ساعتين و 36 دقيقة الأهلي يقترب من حسم صفقة الأسد المغربي منذ حوالي 6 ساعات عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاصة منذ حوالي 4 ساعات أديس أبابا في مأزق.. السودان ترفض مقترحا إثيوبيا وتنسيق ناري بين القاهرة والخرطوم منذ نصف ساعة "فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور) منذ يوم Advertisements