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وزارة الإنتاج الحربي تعلن التعاون مع "MCV" للتصنيع المشترك للأوتوبيس الكهربائي "SETIBUS"

الإثنين 28/يونيو/2021 - 09:58 م
بوابة الفجر
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وزارة الإنتاج الحربي تعلن التعاون مع "MCV" للتصنيع المشترك للأوتوبيس الكهربائي "SETIBUS"
وزارة الإنتاج الحربي تعلن التعاون مع "MCV" للتصنيع المشترك للأوتوبيس الكهربائي "SETIBUS"

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