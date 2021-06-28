مدرب بلجيكا يتحدث عن الفوز على بطل أوروبا

أشاد روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا، بالقوة الذهنية لفريقه، بعد أن أطاح بالبرتغال حاملة اللقب من بطولة أوروبا، بفوزه 1-صفر في مواجهة قوية في دور الـ16 بإشبيلية، أمس الأحد.





وقال المدرب الإسباني إن الأداء الذي قدمه فريقه لم يسلط فقط الضوء على المواهب الهجومية لدى المنتخب البلجيكي، بل أيضا على قدرته على الدفاع بقوة.

















وأبلغ مارتينيز المبتهج مؤتمرا صحفيا بعد المباراة "لم يكن الأمر يتعلق فقط بمدى روعتنا، ولكن كيف يمكننا التكيف مع أفضل ما تفعله البرتغال.. إنهم يفعلون بالضبط ما يحتاجون إليه للفوز، ولهذا السبب هم أبطال أوروبا الحاليين، يعرفون كيف يستغلون تلك اللحظات التي يمكن أن تؤذيك، لكني أعتقد أن لدينا تركيزا مذهلا ودافعنا جيدا حقا".





وتابع "لقد لعبنا جيدا حقا في الشوط الأول وسيطرنا وسجلنا هدفا جيدا للغاية".





وتأهل المنتخب البلجيكي بفضل تسديدة قوية بعيدة المدى من ثورجان هازارد.





وأردف مارتينيز "ولكن بعد ذلك في الشوط الثاني، انتقل المزيد من الزخم إلى البرتغال وكان علينا إظهار قوتنا الذهنية. كان الأمر يتعلق بتلك الجوانب من الانضباط والذكاء الخططي ولم نفقد التركيز أبدا".





وأكمل "كانت هناك لحظات صعبة حيث حاولت البرتغال العودة في الدقائق الأخيرة، لكن هذه النتيجة تمنحني شعورا رائعا بالرضا، لأن هذا هو ما يحتاجه الفريق الذي يحقق انتصارات".





وأضاف "نعلم جميعا المواهب التي نمتلكها وكرة القدم الجيدة التي يمكننا لعبها، لكننا أظهرنا اليوم جميع العناصر الأخرى اللازمة أيضا، كمدرب لا أستطيع أن أكون أكثر فخرا".





لكن مارتينيز سينتظر بقلق معرفة حجم الإصابات التي تعرض لها إيدين هازارد وكيفن دي بروين أثناء المباراة، وقال المدرب الإسباني إنهما سيخضعان لفحص بالأشعة اليوم الإثنين.



