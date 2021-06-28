الإنتاج الثقافي يقيم حفلا غنائيا بمناسبة ثورة 30 يونيو





تحت رعاية وزير الثقافة الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم، يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، حفلاً موسيقياً غنائياً للفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح برئاسة الأستاذ ياسر صادق، وذلك احتفالاً بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة.

يقام الحفل في الثامنة مساء الأربعاء 30 يونيو بمسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، بمشاركة 40 عازفاً وعازفة بقيادة المايسترو تامر غنيم، ويحييه الفنانون أنغام مصطفى، أحمد محسن، فاطمة عادل، بهاء الطمباري.

حيث يتم تقديم باقة من الأغنيات الوطنية ذات الأثر الكبير في وجدان الشعب المصري، منها "أجلف بسماها وبترابها، مصر التي في خاطري، أقوى من الزمان، الوطن الأكبر".