Advertisements

الإنتاج الثقافي يقيم حفلا غنائيا بمناسبة ثورة 30 يونيو

الإثنين 28/يونيو/2021 - 09:58 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولى
Advertisements

تحت رعاية وزير الثقافة الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم، يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، حفلاً موسيقياً غنائياً للفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح برئاسة الأستاذ ياسر صادق، وذلك احتفالاً بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة.
يقام الحفل في الثامنة مساء الأربعاء 30 يونيو بمسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، بمشاركة 40 عازفاً وعازفة بقيادة المايسترو تامر غنيم، ويحييه الفنانون أنغام مصطفى، أحمد محسن، فاطمة عادل، بهاء الطمباري.
حيث يتم تقديم باقة من الأغنيات الوطنية ذات الأثر الكبير في وجدان الشعب المصري، منها "أجلف بسماها وبترابها، مصر التي في خاطري، أقوى من الزمان، الوطن الأكبر".
يذكر أن وزيرة الثقافة قد وافقت على إقامة الحفل مجاناً للجمهور، وذلك مشاركة من وزارة الثقافة ممثلة في قطاع الإنتاج الثقافي، في الاحتفال بهذه المناسبة الخالدة، ولإتاحة الفرصة للجمهور للاستمتاع بالأغنيات الوطنية.

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

فرمان ناري.. باريس يرفض انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

رفض مقترح سوداني وتنسيق بين القاهرة والخرطوم.. تطورات مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

منذ يوم

أول تحرك رسمي من الزمالك لخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

راموس يحدد وجهته المقبلة بعد رحيله عن ريال مدريد

منذ 38 دقيقة

عاجل.. الزمالك يقهر الاتحاد السكندري ويتوج بطلًا لدوري كرة السلة

منذ ساعة الا ربع

أديس أبابا في مأزق.. السودان ترفض مقترحا إثيوبيا وتنسيق ناري بين القاهرة والخرطوم

منذ نصف ساعة

موعد مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 36 دقيقة

أنس أسامة يتوج بجائزة أفضل لاعب في دوري كرة السلة

منذ ثلث ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الأسد المغربي

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة من نار.. الزمالك يتحرك لضم "سفاح إفريقيا"

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاصة

منذ حوالي 4 ساعات

التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة حول المتحرش بفتاة العمرانية

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة كبرى تضرب كايرز تشيفز قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي ينقذ لاعبي بيراميدز من عقوبات مغلظة

منذ ساعة و نصف
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:22 م

عاجل.. الزمالك يقهر الاتحاد السكندري ويتوج بطلًا لدوري كرة السلة

عاجل.. الأهلي ينقذ لاعبي بيراميدز من عقوبات مغلظة

08:33 م

راموس يحدد وجهته المقبلة بعد رحيله عن ريال مدريد

09:29 م

صفقة من نار.. الزمالك يتحرك لضم "سفاح إفريقيا"

08:00 م

التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة حول المتحرش بفتاة العمرانية

06:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة