وزير القوى العاملة يكشف موعد تنفيذ الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 2400 جنيه، يمثل خطوة مهمة طال إنتظارها خلال الفترة الأخيرة.



وتابع "سعفان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين، أن المجلس القومي للأجور نجح في اتخاذ قرارين مهمين، الأول: تحديد الحد الادنى للأجور بالنسبة للقطاع الخاص بقيمة 2400 جنيه ويبدأ تطبيقه مطلع يناير 2022، والقرار الثاني: تحديد العلاوة الدورية الخاصة بالقطاع الخاص لعام 2021 لاسيما أن هناك مشكلة في قانون العمل يضع حد أدنى للعلاوة الدورية 7% من الاجر السياسي.



وأضاف أن قانون التأمينات الجديد ألغى مفهوم الأجر الاساسي، وأصبح وفقًا للأجر الاشتراك التأميني، وهنا فارق كبير بين الحدين، ومن ثم كانت هناك خطوات اتخذت بالتعاون مع هيئة التأمينات برئاسة اللواء جمال عوض، لتحديد النسبة الجديدة التي تتناسب مع الحد الادنى، بما لايقل عن الحد الادنى الموجود في قانون العمل بنسبة 7% من الاجر الاساسي.

