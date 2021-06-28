أحمد موسى: قناة الجزيرة كانت سببًا في حصول قيادات الإخوان على الإعدام



قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإخوان كانوا محتلين جزء من البلد في اعتصامهم بمدينة نصر، وكانوا يفتشون المواطنين في ذهابهم وإيابهم.



وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية كانوا يحرضون على العنف والقتل في اعتصام رابعة المسلح، مشيرًا إلى أن محكمة النقض أيدت حكم الإعدام على 12 من قيادات الإخوان، واستندت إلى 150 مبدأ، وحررت دلائل القضية في 76 صفحة.



وأكمل، أن محكمة النقض رفضت كل دفوع محامي العصابة الإرهابية، مشيرا إلى أن المصريين حرروا بلدهم من الاحتلال الإخواني، مؤكدًا أن محكمة النقض توصلت إلى أن الإخوان جماعة إرهابية، وعناصرها قاموا بخطف رجال الجيش والشرطة وسرقة المواطنين وتعذيبهم خلال اعتصام رابعة.



ونوه بأن المحكمة تأكدت أن الإخوان كان بحوزتهم أسلحة كلاشينكوف، وهو غير مرخص وتجمهرهم في رابعة كان غير مشروع ويعد بمثابة احتلال.

وأوضح أن اعتصام الإخوان أمام البوابة 4 لمدينة الإنتاج الإعلامي كانت ترفع فيه أعلام القاعدة والجماعات المتطرفة وكانوا ينتظرون خروج أي إعلامي للانقضاض عليه وقتله.



واختتم الإعلامي أحمد موسى، أن قناة الجزيرة كانت سببًا في حصول قيادات الإخوان على الإعدام، حيث إنها كانت تنقل ما يقومون به، وتم الاستشهاد بها في المحكمة.

