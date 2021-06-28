ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة غزل المحلة

تأكد غياب إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مواجهة الأبيض المقبلة أمام غزل المحلة في بطولة الدوري الممتاز.

ويأتي غياب عاشور عن المباراة المقبلة، بسبب حصوله على الإنذار الثالث في مواجهة الزمالك ومصر المقاصة.

كما تأكد غياب يوسف أوباما عن مواجهة الزمالك المقبلة أمام غزل المحلة في بطولة الدوري الممتاز.

ويغيب أوباما المباراة المقبلة بسبب حصوله على الإنذار الثالث في مواجهة الزمالك ومصر المقاصة.

وحقق الزمالك الفوز على مصر المقاصة بهدف نظيف سجله أحمد السيد زيزو من ضربة جزاء.