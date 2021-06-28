عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

اقترب مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، واستمراره في التتش خلال الفترة المقبلة.





ومن المنتظر أن ينتهي عقد التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، بنهاية الموسم المقبل، وسط محاولات من الجانب الأحمر لتمديد عقده.





وعرض المارد الأحمر على لاعبه، رفع راتب اللاعب السنوي إلى مليون و 200 ألف دولار بالموسم الواحد بجانب بعض الامتيازات الأخرى، حيث يتقاضى في الوقت الحالي 900 ألف دولار سنويًا.





وأبدى معلول موافقته المبدئية على توقيع عقود جديدة مع المارد الأحمر، لمدة ثلاث مواسم مقبلة خاصةً أنه يرغب في البقاء داخل ملعب التتش.