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"جبهة تحرير تجراي" بإثيوبيا تعلن السيطرة على مدينة مقلي

الإثنين 28/يونيو/2021 - 10:05 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت جبهة تحرير تجراي، مساء اليوم الإثنين، السيطرة على عاصمة الإقليم، الواقع شمال إثيوبيا، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

 

وقالت جبهة تحرير تجراي: "سيطرنا على عاصمة الإقليم وتم طرد قوات آبي أحمد"، فيما وافقت الحكومة الإثيوبية على وقف إطلاق النار.

 

ودخلت القوات الموالية للسلطات السابقة في إقليم تجراي مدينة "مقلي" عاصمة الإقليم الواقع شمال إثيوبيا، حيث تشن القوات الحكومية عملية عسكرية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، وفق أحد أعضاء الإدارة الإقليمية الموقتة.

 

وقال العضو ،الذي لم يشأ كشف هويته لدواع أمنية، إن القوات المسماة قوات الدفاع عن تجراي "سيطرت على المدينة وشاهدتها بنفسي، لقد دخلت".

 

وأعلنت الحكومة الإثيوبية، مساء اليوم الاثنين، موافقتها على وقف إطلاق النار في إقليم تجراي، بعد طلب من الإدارة المؤقتة في الإقليم.

 

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن الحكومة وافقت على طلب الإدارة المؤقتة في إقليم تجراي لوقف إطلاق النار من جانب الحكومة، والذي يبدأ من اليوم الإثنين.

 

وأضاف البيان، من المعروف أن الجماعة الإرهابية، جبهة تحرير تجراي الإرهابية، أحدثت الفوضى في البلاد على مدار الثلاثين عامًا الماضية.

 

لفت البيان إلى الجهود المتكررة لتجاوز الانتهاكات الماضية لجبهة تجراي ووفقًا لمبدأ التسامح، بهدف التعويض عن المستقبل، ورغم ذلك فإن الجبهة لم تأخذ التسامح والتجاوز على محمل الجد، ولم تكترث للبلاد ولا للشعب وبدلاً من الاستفادة من فرص التسامح بدأت بوضع العراقيل، مضيفا أنها أهدرت فرصًا إصلاحية متكررة بإثارة الصراعات والنزاعات وواصلت العمل على تدمير البلاد.

 

وأعتبر البيان، أن الأعمال التي قامت بها الجبهة أهدر فرص حل القضية من خلال الحوار مع الحكومة، وتم إفشال جميع محاولات الوساطة للتقريب بين وجهات النظر ورغم ذلك كانت الحكومة ترى أنه لا ينبغي ترك المشكلة دون حل.

 

وأشار البيان إلى أن جبهة تحرير تجراي، شنت هجوما مدمرا على القيادة الشمالية في نوفمبر/تشرين الأول الماضي وارتكبت فظائع ضد القيادة الشمالية وأقدمت على أفعال غير إنسانية ضد بعض الجنود وهو ما شكل تهديدًا واضحًا للبلاد .

 

وفي وقت سابق، طلبت الإدارة المؤقتة في منطقة تجراي الإثيوبية من الحكومة الفيدرالية وقف إطلاق النار للسماح بإيصال مساعدات هم في أمس الحاجة إليها بعد ما يقرب من ثمانية أشهر من الحرب.

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مدينة مقلي جبهة تحرير تجراي اثيوبيا

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