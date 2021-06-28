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الأعلى للآثار: تجربة محاكاة نقل مركب الملك خوفو كانت ناجحة للغاية

الإثنين 28/يونيو/2021 - 10:07 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن هناك قرار بنقل مركب الملك خوفو الأولى من منطقة أهرامات الجيزة وعمل متحف خاص بها في المتحف المصري الكبير، موضحًا أنه حتى يتم نقل المركب تمت دراسات طويلة لمعرفة الطريقة المثلى لنقل المركب.

وأضاف "وزيري"، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن هناك شركة متخصصة ستقوم بنقل المركب باستخدام عربة ذكية يتم التحكم فيها عن بعد، لافتًا إلى أنه تم إجراء تجربة محاكاة لعملية نقل مركب الملك خوفو وكانت ناجحة جدًا، وسيتم إجراء محاكاة أخرى نهائية خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو، وبعد نجاحها سيتم نقل المركب للمتحف المصري الكبير.

وأوضح، أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد لنقل مركب الملك خوفو للمتحف المصري الكبير.

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