مستشار التموين: هذه هي تكلفة الخبز المدعوم على ميزانية الدولة

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين، إن منظومة الخبز المدعوم فقط في منظومة التموين تكلف ميزانية الدولة أكثر من 50 مليار جنيه.



وأضاف "مدكور"، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الاثنين، أن تكلفة رغيف الخبز الواحد تصل إلى 65 قرش، ويحصل عليه المواطن بـ 5 قروش فقط، أي أن الدولة تتحمل 60 قرشًا في كل رغيف.



وتابع مستشار وزير التموين، أن هناك 73 مليون مواطن بمنظومة التموين، يحصل كل مواطن على 5 أرغفة يوميًا.

