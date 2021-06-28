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الأوقاف تعلن عن مسابقة جديدة لخريجي الكليات الشرعية.. اعرف التفاصيل

الإثنين 28/يونيو/2021 - 10:14 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم لخطباء المكافأة على بند التحسين من خريجي جامعة الأزهر الشريف من غير العاملين بالحكومة والقطاع العام الراغبين في التعاقد بنظام الأجر مقابل عمل في المناطق التي تحددها الوزارة.

وحددت الوزارة الشروط التالية:

1. أن يكون المتقدم من خطباء المكافأة على بند التحسين.
2. أن يكون حاصلًا على الليسانس من إحدى الكليات التالية: (أصول الدين، الدعوة الإسلامية، الدراسات الإسلامية والعربية بنين، الشريعة والقانون " بشعبتيها "، كلية القرآن الكريم، كلية اللغة العربية، كلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية " جميع اللغات، " كلية التربية جامعة الأزهر " شعب: الدراسات الإسلامية، اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – اللغة الفرنسية).
3. أن يقبل العمل في الأماكن التي تحددها الوزارة حسب احتياجها.
4. يكلف من يجتاز الاختبارات المطلوبة بأداء صلاة المغرب والعشاء والفجر وخطبة الجمعة، وإشرافه العام على المسجد المحدد له، مع إعطائه إجازة أسبوعيه أحد أيام الأسبوع عوضًا عن يوم الجمعة بالتنسيق مع المديرية التي يعمل بها.
5. سيتقاضى المتعاقد بنظام الأجر مقابل العمل مبلغ (2400 جنيه) شهريًا.
6. من تثبت كفاءته في أداء المهام المكلف بها ستكون له الأولوية حال الإعلان عن تعيين الأئمة متى انطبقت عليه شروط الإعلان.


وطالبت الوزارة الراغبين ملء النموذج المرفق على الرابط التالي: ( https:forms.glecrVtygDEfh7U7BaEA )

وأكملت: في سبيل إتاحة الفرصة أمام خطباء المكافأة على غير بند التحسين الراغبين في تحسين أحوالهم المالية دخول اختبار تحسين الأحوال المالية لخطباء المكافأة ملء النموذج المرفق على الرابط التالي: ( https:forms.glea1Nwy9ovejRVxJaf9 )

ومن يجتاز منهم اختبارات التحسين سيكون له الحق بعد ثلاثة أشهر في التقدم للتعاقد بنظام الأجر مقابل عمل الموضح في البند أولًا، بعد استيفاء الإجراءات والاختبارات المطلوبة للتعاقد بنظام الأجر مقابل عمل.

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