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القوى العاملة: استثناء هذه المؤسسات من تطبيق الحد الأدنى للأجور

الإثنين 28/يونيو/2021 - 10:38 م
محمد سعفان
محمد سعفان
كساب أحمد
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قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن القطاع الخاص الان بات يمثل نحو 80% من الاقتصاد المصري ويضم الرافد الاكبر من العمالة، لافتَا إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور لـ2400 جنيه انتظره العاملون بالقطاع الخاص منذ فترة طويلة، وسيتم تطبيقه على جميع العاملين بالقطاع الخاص، فيما عدا بعض المنشئات التي تعاني من قصور مالي، وسيتم دراستها وفقًا لكل حالة.

وتابع "سعفان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين، أن قرار تطبيق الحد الادنى للأجور ملزم للجميع، وعلينا أن نعلم أن كثير من شركات القطاع الخاص تطبق الحد الادنى للأجور قبل إصدار القرار.

ولفت إلى أن القرار سيكون ساريًا على الشركات والمنشئات التي لم تطبق هذا الحد، إعتبارًا من يناير 2022، وحول الشروط الواجب توافرها في الشركات، حتى يتم إعفاءها من تطبيق الحد للأجور، قال الوزير: "هناك شروط ومعايير بداية من تأثر بعض الشركات بجائحة كورونا، مثل قطاع السياحة حيث لو كانت هناك بعض الشركات العاملة في هذا القطاع تعاني من أزمات سيتم دراسة كل طلب على حدة وفقًا لكل حالة في المجلس القومي للاجور"

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