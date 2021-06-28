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انطلاق الحملة القومية الثانية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بالإسماعيلية

الإثنين 28/يونيو/2021 - 10:40 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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أعلن اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الاثنين، عن انطلاق فعاليات الحملة القومية الثانية لعام ٢٠٢١ لتحصين الماشية والأنغام ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، يوم ٢٦ يونيو الجاري وتستمر لمدة ٣٠ يوم، في جميع المراكز والمدن.

وصرح الدكتور حامد الاقنص مدير عام مديرية الطب البيطري،أن الحملة تمكنت خلال يومى ٢٦ و٢٧، من تحصين ٣٦٠٨ حيوان (٢٤٢٥ابقار -١٠٥٩جاموس-١٢٤ضأن).

وشدد محافظ الإسماعيلية على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، مؤكدًا على اهتمام الدولة بتقديم أوجه الدعم والرعاية الممكنة للمزارعين والمربين ونشر ثقافة التوعية والوقاية خير من العلاج للحفاظ على الثروة الحيوانية.

ووجه "المحافظ " رؤساء الوحدات المحلية والقروية بضرورة التنسيق والتواصل المباشر مع مسئولي قطاع الطب البيطري وتوفير التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة لتحقيق كامل المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.

وناشد " بشارة" جميع مربي الماشية بالتعاون مع الأطباء والمعاونين العاملين بالحملة لتحصين جميع المواشي، لما يمثله التحصين من ضرورة قصوى لحماية الماشية، بما يعود بالنفع على المربيين للحفاظ على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض وزياده انتاجيتها.

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