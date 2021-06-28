لجنة الزراعة والري بالنواب توافق على مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية









بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس اشرف رشاد زعيم الأغلبية في مجلس النواب

وافقت لجنة الزراعة والرى بالمجلس خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى، على مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.





القصير أكد أنه تم الانتهاء من مناقشة القانون تماما وقال ان اللجنة وجهت الشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على التوافق ودعم القانون وصغار الصيادين

وخلال الاجتماع أعلن وزير الزراعة موافقة مجلس الوزراء، على تحمل الحكومة تكاليف تركيب أجهزة التتبع بمراكب الصيد، المنصوص عليها في مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية





وحرص القصير على توجيه الشكر لرئيس لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، على دوره في ذلك القانون، مضيفا، كلنا سواء حكومة أو برلمان، نعمل على محور واحد وهو المواطن، حيث ننظر جميعا لمصلحة المواطن البسيط انطلاقا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.





وكان النائب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، قد استعرض جهود اللجنة خلال الفترة الماضية، فى مناقشة مشروع القانون، حيث أشار إلى أن اللجنة عقدت نحو 14 اجتماع لمناقشة مشروع القانون فى الفصل التشريعى السابق، بالإضافة إلى 9 اجتماعات فى الفصل التشريعى الجديد، وذلك بحضور وزير الزراعة ومسئولى مختلف الجهات والوزارات، حيث دارت مناقشات مستفيضة من جانب الجميع حول مشروع القانون.





حضر الجلسة المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور صلاح مصيلحى رئيس هيئة الثروة السمكية