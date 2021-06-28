الشناوي: عدم اختيار أفلام نادية الجندي بمهرجان أسوان لاعتمادهم على آلية خاطئة غير دقيقة



علق طارق الشناوي، الناقد الفني، على عدم اختيار أفلام الفنانة نادية الجندي في استفتاء افضل 100 فيلم للمراة في مهرجان أسوان السينمائي، قائلا "أن آلية اختيار الأفلام المراة في مهرجان أسوان السينمائي بها خطأ"، مشيرًا إلى أن اختيار ناقد لـ100 وترتيبه لهم، لن يكون بدقة ولم يشاهد النقاد جميع الأعمال بدقة قبل التقييم.



وأضاف "الشناوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن معيار تخصيص استفتاء عن أفلام المراة في الأساس خاطئ، إذ إن جميع الأفلام السينمائية بها امراة، مشيرًا إلى أن تقييم الأفلام به خطأ واختيار النقاد للأفلام بالترتيب لم يكن به أي عدالة.



وأوضح أنه من المستحيل على أي ناقد فني أن يشاهد الـ1400 فيلم ويقيمها بشكل دقيق، مؤكدة أنه شاهد الأفلام وعلى الرغم من ذلك تواجد بالاستفتاء فلمين لم يشاهدهم وهذا لم يعطي العدالة والدقة في الاختيار، كما انه كان يجب أن يعيش الأستفتاء زمن أطول.

