الطالب فادى أيمن: وزارة التعليم العالي تحركت بسرعة في الواقعة

أكد الطالب فادي أيمن، الطالب بكلية الطب جامعة القاهرة، أنه بعد نشره للفيديو بخصوص أزمة عدم تشابه أسمه برقم الجلوس في الكلية أصبح هناك إلتفات أكبر من الجميع وتم الوصول للحل، مشيرًا إلى أنه الآن في أمان وسيدخل الامتحان في الكلية.



وأضاف "أيمن"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن وزارة التربية والتعليم بعد علمها بالواقعة تحركت سريعًا ونظرت في الأوراق للوقوف على حقيقة ما نشره، منوهًا إلى أن الكلية تواصلت معه يوم الخميس بخصوص منعه من دخول الامتحان، والجهات في الجامعة أكدوا له بان شهادة الثانوية العامة مزورة وأن هناك طالب بنفس رقم الجلوس في كلية أخرى.



وتابع: أن الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة تحرك من أجل كشف التفاصيل، كما أنه تم كشف الحقيقة بعد التحقيقات وتأكدوا من صحة شهادة الثانوية العامة الخاصة بى.