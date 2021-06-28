محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال القطاعات الخدمية بالوحدات المحلية

تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الاثنين، مجهودات القطاعات الخدمية بالوحدات المحلية في نطاق المحافظة من نظافة وإنارة وتطوير وتجميل، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة العامة وأعمال التطوير والتجميل.



حيث حرص حى أول برفع مخلفات تتجاوز ٤٥٥ طن، كما تابع حى ثان الإسماعيلية أعمال القطاعات الخدمية ورفع ما يزيد عن ١١٤٥ طن مخلفات، وإلغاء نقط تجميع القمامة بشارع المستشفى وتجميلها، ومتابعة أعمال رفع المحطات الوسيطة بشارع الغابة أمام نادي الصفا ونادي السلام.



كما تم رفع كفاءة الإنارة بمنطقة البلابسة، وهدى شعراوى، والغابة، وشارع المستشفى بمنطقة حي السلام، بالإضافة الي رفع كفاءة الإنارة بمنطقة الخير والبركة الموازي لشارع شبين الكوم.

و على جانب أخر حرص حي ثالث برفع ٩٤٩ طن من القمامة، كما تم زراعه ٣٠ عامود جديد في مناطق متفرقه من الحي لضبط اداء شبكه الانارة، وتغيير ٢٠ كشاف بالطريق المؤدي لنزل الشباب.



كما تم تجميل المربع الداخلي أمام سوق الحرفي وتشجيره بالمشاركة المجتمعية، وترميم بلدورات ميدان الدكتور أحمد الجويلي.

وفي سياق متصل قام مركز ومدينة الإسماعيلية بمتابعة القطاعات الخدمية، حيث قامت قرية الفردان برفع وإزالة المخلفات بحمولات وصلت حوالي ٨٠ طن تقريبًا، وصيانة وإصلاح وتركيب عدد ٢٢ كشاف.



كما حرصت الوحدة المحلية لقرية الحجاز برفع حوالي ٢٢٠ طن تقريبًا وإصلاح وصيانة ٢٥ كشاف، وقامت قرية عين غصين برفع وإزالة تجمعات القمامة والمخلفات بحمولات وصلت حوالي ٩٥ طن تقريبًا وصيانة وإصلاح عدد ٧٥ كشاف، بالإضافة إلى رش وتعقيم وتطهير الوحدات المحلية للقرى وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.



وأستكمل مركز ومدينة القصاصين رفع ٢٢٨ طن قمامة و١٤١ طن مواد صلبة من جميع أنحاء المدينة، كما قام قطاع الكهرباء بإنارة مقابر القصاصين، وصيانه كشافات الإنارة العمومية بالإضافة إلى إناره ٢٥ كشاف.



كما تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب رفع ٨٢٠ طن مخلفات خلال أسبوع، وصيانة ٦٧ كشاف إنارة وتركيب عدد ٣٢٠ لمبة ليد وتركيبة٢٠٠ متر سلك، وتجميل وتطوير المدخل الجنوبي بالمدينة.



كما قام مركز ومدينة القنطرة شرق برفع حوالي٣٧٢طن من القمامة، فيما رفع مركز ومدينة أبوصوير ٤٦١ طن.



وأكد محافظ الإسماعيلية على الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة للارتقاء بمستوى القطاعات الخدمية وعلى رأسها الارتقاء بمستوى النظافة العامة ومتابعة إستكمال الخطة الموضوعة لتغطية كافة المناطق المحرومة من الإنارة.

