تصفيق حار وإشادات نقدية بعد العرض الأول لفيلم "من وإلى مير"



بعد عرضه العالمي والعربي الأول وبحضور مخرجته ماجي مرجان خلال فعاليات مهرجان أسوان للمرأة، نال فيلم "من وإلى مير" إعجاب كل الجمهور الحاضر وظهر ذلك من خلال تصفيقهم الحار بعد نهاية الفيلم وأثناء تقديم مخرجته بعد النهاية، ولم يقف الإعجاب على الجمهور ولكن تطرق أيضًا لنقاد السينما الذين حرصوا على حضور الفيلم وعبروا عن إعجابهم به وبمخرجته وخصوصًا الناقد السينمائي كمال رمزي الذي قال "إني أعرف ماجي مرجان مخرجة الفيلم جيدًا وأعرف أنها من المخرجات الرائعات ولكن الفيلم تفوق كل تخيلاتي، هذا الفيلم نوع فريد جدًا من الأعمال التسجيلية، وهو يتتبع علاقة الناس بالأرض كيف كانوا وكيف أصبحوا حاليًا، وهو نوع غير منتشر عربيًا"، أما الناقد محمود موسى فوصف الفيلم قائلًا "هناك أسماء مخرجين تدفعك مباشرة إلى الحرص على مشاهدة إبداعهم، والمخرجة ماجي مرجان من بين المخرجين الجادين فهي مخرجة جادة، بمعنى جدية الإتقان، فمهما أخدت من وقت فإن منتجها سيكون من بين الأعمال الأفضل

وفيلمها من وإلى مير بدى من خلاله الجهد الكبير، فكرة الفيلم تلمس كل إنسان شاهد الفيلم فهو ليس مجرد عرض لرحلة ماجي مرجان لقرية جدودها وإنما هي رحلة كل إنسان فينا، نجحت ماجي مرجان أن تقدم فيلمًا يدفعك للضحك والبكاء والتعاطف ومرات تصفق لشجاعتها وجرأتها ويبقى أن أقول من وإلى مير من أجمل أفلام المهرجان هذا العام".



"من وإلى مير" فيلم تسجيلي طويل تم تصويره خلال الاثنى عشر عامًا الماضية، حيث تذهب المخرجة لتزور مير القرية التي ولد فيها أجدادها وجذورها، المكان الذي تركوه لكن ظلوا مرتبطين به، ولكن حينما تزور مير حاليًا تكتشف مكانًا يريد أغلب سكانه أن يتركوه.