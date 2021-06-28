بعد الحكم بحبس الطبيب المتحرش.. والد فتاة الزقازيق: "أخدت حق بنتي وماخفتش من المجتمع"

علق السيد، والد فتاة طالبة "الزقازيق" التي تعرضت للتحرش من قبل طبيب في الميكروباص في نوفمبر الماضي، بعد تغليظ الحكم عليه بالحبس، قائلًا: "بشكر النيابة العامة لانهم تبنوا القضية وقوفوهم بجانب الحق والحكم اليوم أثلج صدورنا جميعًا، الحكم رد لها حقها وأشعرها بإمتنان".



وأضاف "السيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين، أن نجلته قامت بالاتصال به فور تعرضها لواقعة التحرش، موجهًا الشكر للأهالي الذين قاموا بالإمساك به فور الفاقعة ورجال مباحث قسم ثان الزقازيق وقاموا بالتحفظ عليه ".



ولفت إلى انه كان يثق في إبنته وأخلاقها، وكان من الضروري أن يدعمها ويقف بجوراها، موجهًا رسالة لكافة الاباء قائلًا: "طالما واثقين في أخلاق بناتكم، خليكوا في ظهركم وأدعموهم، وأقفوا جنبهم، وماتخافوش من الشوشرة، لان سكوتنا بيخلي الاشكال دي تتمادى في تصرفاتها ".



من جانبه قال الدكتور عثمان شعلان،رئيس جامعة الزقازيق، خلال تصريحات صحفية سابقة، أن الجامعة لن تتخذ قرار في الوقت الحالي بشأن عودة الطبيب "ع" إلى عمله بعد يوم حكم بحبسه سنة مع إيقاف التنفيذ.



وأضاف شعلان انه من المفترض أن يطلع المحقق القانوني في الجامعة على أوراق القضية والتحقيقات والحكم الصادر ليدلي برأي قانوني وذلك بعد الإنتهاء من كافة إجراءات القضية في المحاكم سواء تم الاستئناف على الحكم ام لا.





وأكد أنه بناء على ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات اللهم سواء بإحالته إلى مجلس تأديب أو العودة إلى عمله.

