مدرب منتخب ألمانيا يلمح لغياب 3 نجوم عن موقعة إنجلترا

قال مدرب ألمانيا يواكيم لوف، اليوم الإثنين، إن الشكوك تحوم حول مشاركة إيلكاي غندوغان وروبن غوزينس وأنطونيو روديغر أمام إنجلترا في دور الـ16 لبطولة أوروبا لكرة القدم على ملعب ويمبلي يوم الثلاثاء، وسيتخذ الفريق قراراً بشأنهم في اللحظات الأخيرة.

وأصيب لاعب الوسط غندوغان في الرأس في آخر مباراة في المجموعة الأسبوع الماضي وشارك فقط في جزء من التدريب مع الفريق اليوم الإثنين، وخاض الظهير غوزينس وقلب الدفاع روديغر التدريب كاملاً، لكنهما يعانيان من تداعيات وعكة صحية.

وقال لوف في مؤتمر صحافي: "بالنسبة للثلاثة سنتخذ قراراً بعد مراجعة ظروفهم غداً، لا يمكننا التأكيد حالياً، يجب أن ننتظر".

وسيغادر لوف منصبه في نهاية البطولة بعد 15 عاماً في تدريب ألمانيا وستكون آخر مباراة له مع الفريق حال الخسارة وقال إن المواجهة في دور خروج المغلوب تعني أن النتيجة أكثر أهمية من الأداء الجميل.

وقال: "عبرنا دور المجموعات بعد مواجهات صعبة مع فرنسا بطلة العالم والبرتغال حاملة اللقب والمجر ولم تكن هناك جائزة للعب الجميل".

وتابع: "الهدف كله كان عبور هذه المجموعة الصعبة والآن أمامنا مواجهة حياة أو موت لذا يتعين علينا الفوز بها، لا نرغب في تقديم مباراة رائعة وبعدها نودع البطولة، نريد الفوز بالمباراة".

ولم تفز إنجلترا على ألمانيا في دور خروج المغلوب في بطولة كبرى منذ نهائي كأس العالم 1966 وخسرت في كأس العالم 1990 وبطولة أوروبا 1996 وكأس العالم 2010، وجاءت أول هزيمتين بعد ركلات ترجيح في الدور قبل النهائي.

ولم تفز إنجلترا أيضاً بمباراة في دور خروج المغلوب خلال الوقت الأصلي في بطولة أوروبا.

ووصلت أربع مباريات لها في دور خروج المغلوب لركلات الترجيح وتقدمت إنجلترا مرة واحدة فقط أمام إسبانيا في ويمبلي في 1996.

لكن لوف لا يكترث لهذا السجل.

وقال: "نحن في موقف مختلف تماماً عن (1996 على سبيل المثال)، إنجلترا تملك فريقاً قوياً يضم لاعبين على أعلى مستوى".

وتابع: "كل المباريات التي جرت بين ألمانيا وإنجلترا تحدث عنها الناس لسنوات، الناس تستمتع بهذه المواجهات، إنها مباراة لا تقبل القسمة على اثنين ويجب الفوز بها".

وسيلتقي الفائز من مباراة الثلاثاء مع السويد أو أوكرانيا في دور الثمانية يوم السبت في روما.