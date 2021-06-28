Advertisements

مدرب السويد يتحدث عن مواجهة أوكرانيا في ثمن نهائي كأس أمم أوروبا

الإثنين 28/يونيو/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

لا يرى يان اندرسون المدير الفني للمنتخب السويدي بالضرورة أن فريقه أقوى من نظيره الأوكراني قبل مباراة الفريقين غدا الثلاثاء في دور الستة عشر لكأس أمم أوروبا (يورو 2020).

وقال اندرسون في جلاسجو اليوم الاثنين "علي أن أعترف أنا لا أعرف الفريق (الأوكراني) بشكل جيد جدا ولكن كل فريق تأهل لدور الستة عشر يستحق ذلك، نكن الكثير من الاحترام لهم ولن نستهين بهم".

وأضاف "لديهم بعض اللاعبين الأقوياء من الناحية الفنية"، منوها إلى الجناح أندري يارمولينكو.

وتأهل المنتخب السويدي لدور الستة عشر دون أن يتعرض لأي خسارة ليتصدر مجموعته على حساب إسبانيا.

وتأهل منتخب أوكرانيا الذي يتولى تدريبه لاعبه السابق أندري شيفشينكو، إلى دور الستة عشر الأوروبي للمرة الأولى في ثالث مشاركة له في البطولة القارية.

ويلتقي الفائز من مباراة السويد وأوكرانيا في دور الثمانية مع الفائز من المباراة الاخرى بدور الستة عشر بين ألمانيا وإنجلترا.

وأوضح أندرسون أن جميع لاعبي المنتخب السويدي في حالة طيبة وعلى رأسهم إيميل فورسبرج هداف الفريق في البطولة برصيد ثلاثة أهداف.

أخبار تهمك

مدرب الزمالك يتحدث عن بدائل أوباما وعاشور قبل مواجهة غزل المحلة

منذ نصف ساعة

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاصة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يقهر الاتحاد السكندري ويتوج بطلًا لدوري كرة السلة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة غزل المحلة

منذ أقل من ساعتين

راموس يحدد وجهته المقبلة بعد رحيله عن ريال مدريد

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الأسد المغربي

منذ حوالي 7 ساعات

عبد الله جمعة يعلن عن وكيل اعماله عبر انستجرام

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي ينقذ لاعبي بيراميدز من عقوبات مغلظة

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة من نار.. الزمالك يتحرك لضم "سفاح إفريقيا"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

منذ ساعة و نصف

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

منذ يوم

التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة حول المتحرش بفتاة العمرانية

منذ حوالي 5 ساعات

رفض مقترح سوداني وتنسيق بين القاهرة والخرطوم.. تطورات مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

أزمة كبرى تضرب كايرز تشيفز قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

أديس أبابا في مأزق.. السودان ترفض مقترحا إثيوبيا وتنسيق ناري بين القاهرة والخرطوم

منذ ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:04 م

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

عاجل.. الأهلي ينقذ لاعبي بيراميدز من عقوبات مغلظة

08:33 م

عاجل.. الزمالك يقهر الاتحاد السكندري ويتوج بطلًا لدوري كرة السلة

09:22 م

صفقة من نار.. الزمالك يتحرك لضم "سفاح إفريقيا"

08:00 م

التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة حول المتحرش بفتاة العمرانية

06:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة