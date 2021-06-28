مدرب السويد يتحدث عن مواجهة أوكرانيا في ثمن نهائي كأس أمم أوروبا

لا يرى يان اندرسون المدير الفني للمنتخب السويدي بالضرورة أن فريقه أقوى من نظيره الأوكراني قبل مباراة الفريقين غدا الثلاثاء في دور الستة عشر لكأس أمم أوروبا (يورو 2020).

وقال اندرسون في جلاسجو اليوم الاثنين "علي أن أعترف أنا لا أعرف الفريق (الأوكراني) بشكل جيد جدا ولكن كل فريق تأهل لدور الستة عشر يستحق ذلك، نكن الكثير من الاحترام لهم ولن نستهين بهم".

وأضاف "لديهم بعض اللاعبين الأقوياء من الناحية الفنية"، منوها إلى الجناح أندري يارمولينكو.

وتأهل المنتخب السويدي لدور الستة عشر دون أن يتعرض لأي خسارة ليتصدر مجموعته على حساب إسبانيا.

وتأهل منتخب أوكرانيا الذي يتولى تدريبه لاعبه السابق أندري شيفشينكو، إلى دور الستة عشر الأوروبي للمرة الأولى في ثالث مشاركة له في البطولة القارية.

ويلتقي الفائز من مباراة السويد وأوكرانيا في دور الثمانية مع الفائز من المباراة الاخرى بدور الستة عشر بين ألمانيا وإنجلترا.

وأوضح أندرسون أن جميع لاعبي المنتخب السويدي في حالة طيبة وعلى رأسهم إيميل فورسبرج هداف الفريق في البطولة برصيد ثلاثة أهداف.