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مدرب الزمالك يتحدث عن بدائل أوباما وعاشور قبل مواجهة غزل المحلة

الإثنين 28/يونيو/2021 - 11:03 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن مباراة المقاصة كان صعبا على اللاعبين معللا ذلك بأن المقاصة لعب مباراة اليوم بأسلوب مختلف عن مواجهة الكأس.

وأضاف نبيه أن وضع المقاصة في جدول الدوري جعله يخوض المباراة بضغوط أقل.. مشيرا إلى أن فريق الزمالك لاحت له أكثر من فرصة ولم يحسن اللاعبون استغلالها، مؤكدا أن الهدف المبكر الذي سجله أحمد سيد زيزو أدى إلى تراجع الفريق بعض الشيء.

وشدد نبيه على أن الفريق يخوض المباريات المتبقية من عمر مسابقة الدوري وهدفه واحد وهو حصد النقاط الثلاث، ولم يكن الفريق في أفضل مستوياته الفنية أمام المقاصة لكن الأهم هو الفوز.

واختتم نبيه تصريحاته بتأكيد الثقة في اللاعبين مشيرا إلى أن الجهاز الفني يمتلك بدائل يوسف أوباما وإمام عاشور اللذان يغيبان عن لقاء غزل المحلة المقبل بسبب الإيقاف.

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