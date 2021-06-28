"عضو البرلمان العربى": يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو

هنأ اللواء طارق نصير، امين عام حزب حماة الوطن ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، الرئس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.



وقال"نصير" إن ثورة 30 يونيو نموذجًا فريدًا في تاريخ الثورات الشعبية التي أعلن فيها الشعب المصري إرادته الحرة فاستجابت له كل المؤسسات الوطنية في مشهد تاريخي سيظل علامة مضيئة وخالدة في تاريخنا الوطني.



وأكد: أن ثورة 30 يونيو ستظل حية في ذاكرة كل الأجيال بما رسخته من مبادئ العزة والكرامة والوطنية؛ حيث نجح الشعب مع جيشه العظيم وثار في وجه جماعات الشر بدافع وطني واخلاص لتستعيد مصر مكانتها في حفظ أمن واستقرار المنطقة، مشيدا بالإنجازات التي حققتها القيادة السياسية خلال سبع سنوات في كافة المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والعلاقات الخارجية حتى أصبحت مصر نموذجا ناجحًا يشار إليه بالبنان في كافة المحافل الدولية.



واختتم"عضو البرلمان العربى" تهنئته: كلنا خلفك يا فخامة الرئيس فنحن أمة صنعت التاريخ وما زالت تصنعه بنفس العزم والإصرار، حفظكم الله وسدد على طريق الحق خطاكم.