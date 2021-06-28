مصرع وإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث علي صحراوي الإسماعيلية



وتلقي اللواء ياسر نشأت مدير امن الإسماعيلية اخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي رقم " 4682 ط. ص. ل" علي طريق الإسماعيلية ـ القاهرة الصحراوي دائرة مركز ألقصاصين، مما أسفر عن مصرع سيدة تدعي " غادة محمد حسين 39 عامًا، وإصابة زوجها خالد إسماعيل هلال 43 عامًا، وأطفاله الثلاث، أسامة 13 عامًا، وإسراء 11 عامًا، وخلود 8 سنوات.



وعلي الفور انتقلت سيارات الاسعاف الي مكان الحادث وتم نقل جميع المصابين الي قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي جامعة قناة السويس، لتلقي العلاج للازم، بينما تم نقل جثة المتوفية الي ثلاجة مستشفي التل الكبير المركزي.



وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات لسؤال المصابين حول ملابسات الحادث.



لقيت سيدة مصرعها، بينما أصيب زوجها وأطفاله الثلاثة، مساء اليوم الاثنين، بإصابات متفرقة بالجسد، ما بين ارتجاج بالمخ، وكسور وجروح، وذلك جراء حادث انقلاب سيارتهم الملاكي التي كانوا يستقلونها علي طريق الإسماعيلية ـ القاهرة الصحراوي دائرة مركز القصاصين.