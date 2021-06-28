عودة أخطر أعداء الكنيسة المصرية على الإطلاق .. عاطف عزيز يحارب الكنيسة في أمريكا ويهددها في مصر

· يرى أنه مكلف من الله .. وهدفه هو القضاء على الكنيسة المصرية

· يرى أن الكنيسة المصرية "ميتة وخربة" ومن يرعونها "مفسدين"

· سيطر على 3 ولايات بأمريكا وخلال أشهر سيأتي إلى مصر

· يستهدف القاهرة وأسيوط والمنيا .. ويعمل بشكل سري وفقًا لخلايا عنقودية

· نحج في تجنيد رهبان وقساوسة ومكرسات وخدام في أمركيا لنشر عقديته

· خلع القميص والبنطال وانضم لطائفة رسمته قسا وله اسمين يعمل من خلالهما

· حرمته الكنيسة المصرية عام 2002 في عهد البابا الراحل شنودة الثالث

· البابا تواضروس سيزور الولايات المتحدة الأمريكية في أكتوبر لوضع نهاية للأمر

قامت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالتصدي لعدد لا بأس به ممن وصفتهم بـ"المهرطقين أو المبتعدين"، وهؤلاء هم اللذين يخرجون عن الإيمان المسيحي وأفكاره المستخرجة من الإنجيل وتعاليم السيد المسيح وتلاميذه، وانتهجت الكنيسة في تلك المعارك الإيمانية منهجين الأول تمثل في النقاش والجدال ومحاولة إقناع الفرد بضلالة أفكاره، في عملية تُشبه "الاستتابة"، وإن لم يكن فتضطر الكنيسة للاتجاه إلى مسلك أخر يتمثل في "القطع او الشلح"، ونزع الصفة الكهنوتية أو الرتب التي كانت قد منحتها له الكنيسة في عهد سابق، بالإضافة إلى إصدار بيانات عن أسباب القطع لتحذير الباقين من السير على نفس طريقته.

الشماس الدكتور عاطف عزيز ميخائيل، يعتبر زعيم هؤلاء الذين حرمتهم الكنيسة، ولكنه ليس كباقيهم فأغلبهم تغمره الرياح بمجرد تحذير الكنيسة منه، وافتضاح أفكاره، إلا أن "عزيز" حالة منفردة فكلما حاربته الكنيسة، يزداد عناده ومحاولاته التي تؤول جميعها إلى الفشل للسيطرة على الكنيسة المصرية، حيث أنه يرى وجميع أتباعه ان الإيمان المسيحي المنتشر في كافة بقاع الأرض، غير حقيقي ولا يُرضى الله، والكنيسة الموجودة حاليا يجب هدمها وعلى رأسها الكنيسة المصرية، وفي المقبل يجب أن تسيطر وتنتشر كنيسته الجديدة التي تقودها منظومة تُسمى منظومة "العهد الجديد".

تعتمد أفكار "عزيز" على عدة "خزعبلات" كما تصفها الكنيسة المصرية، مثل أن الشياطين تسكن في الأماكن المهجورة ويعوزها صلوات لمدة طويلة لطردها، واعتقاده في أن الروح القدس يظهر له ويكلمه مباشرة، وأن مجموعته هي كنيسة العهد الجديد لأن الكنيسة الحالية ماتت وفسدت وكهنوتها فسد ويحتاج للتغيير، بالإضافة إلى الاعتماد في اجتماعاته على "الزار" والصراخ بشكل غريب لطرد الشياطين من الهواء، والتحدث بلغات غريبة وغير مفهومة تحت مسمى التكلم بالألسنة، كما يرى اتباع عاطف بأنه مكلف من الله شخصيا للسيطرة على الكنيسة.

قام البابا الراحل شنودة الثالث، بقصف جبهة عزيز وأتباعه بعدما أصدار قرارًا باباويًا عام 2002- حصلت الفجر على نُسخة منه- بحرم عزيز وأتباعه ، إلا أنه قام بتغيير طريقته في حرب الكنيسة، حيث قام بالتخفي والعمل بالخفاء ليظهر مرة أخرى على السطح في 2017، بشكل جديد متوعدًا كل من اعترض طريقه، حيث أنه قام بخلع ثوبه الذي اعتاد الناس عليه فيه وهو القميص والبنطال، لينضم إلى أحد الكنائس الخاصة بالولايات المُتحدة الامريكية، ويُرسم راعيًا لطائفة غير معروفة حتى الآن، لاسيما وأن كل 40 فردًا يحق لهم تأسيس طائفة طبقًا للقانون، كما ارتدي الزي الكهنوتي المعروف والمُكون من الجلباب الأسود والصليب والعمامة السوداء أيضًا على رأسه، الأمر الذي سهل له الدخول وسط الأقباط وخداعهم بمظهره الجديد لنشر أفكاره وتقوية منظمة العهد الجديد التي يقودها، ويهدف من خلالها القاضاء على الكنيسة المصرية والتي وصفها في أكثر من موضع بـ"الخربة والخالية والميتة"، كما وصف الرعاة الذين فيها بـ"المفسدين" مشيرًا إلى البابا الراحل شنودة الثالث، ومن بعده البطريرك الحالي تواضروس الثاني.

المثير للدهشة أن عاطف عزيز يتنقل بين الولايات الأمريكية حاليا باسمين، فتارة تجده يعظ باسم الاب سيرافيم، وتارة تجده يقيم صلاة باسم القس مكاريوس، وهاذين الاسمين هما اللذين سيطرا على المشهد، ومن الواضح جدًا انه بدء بالسيطرة على بعض الأجزاء من الكنيسة المصرية بالولايات المُتحدة الأمريكية، حيث أنه كما نجح قديمًا في استقطاب أحد الرهبان المصريين وهو الراهب صفنيا والذي يحمل اسم مدحت كامل فهمى، إلى صفوف تابعيه الأمر الذي تسبب في شلحه، نجح أيضًا في الأيام الأخيرة باستقطاب أحد أقوى رعاة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في الولايات المُتحدة الأمريكية وهو القمص بيشوي عزيز راعي كنيسة مارمرقس بواشنطن دي سي.

أعلن الأخير، اتباعه بشكل رسمي لأفكار عدو الكنيسة المصرية الأول عاطف عزيز، بعدما فوجئ شعب كنيسة مارمرقس بواشنطن دي سي بإعلان مجمع كهنة الكنيسة أن كاهنها القمص بيشوي أندراوس أرسل رسالة تفيد تقديمه لاستقالته، وأن البابا تواضروس الثاني شكل لجنة من من كل من كاهن كنيسة العذراء والبابا أثناسيوس فى ميسيساجا بكندا القمص أنجيلوس سعد، والكاهن بالمقر البابوي في نيوجرسى القمص موسيس بغدادي، و كاهن كنيسة العذراء بشيكاجو القمص يوحنا نصيف، لدراسة الأمر.

لم يكن القمص بيشوي عزيز، هو الوحيد الذي اتبع عاطف عزيز أو الاب سيرافيم، أو القس مكاريوس، بل نجح الأخير في السيطرة على عدد كبيرة من الخدام والمكرسات مثل الخادمان الأخوان المكرسان بكنيسة واشنطن "أمير وشادي"، والدكتور نبيل عدلى كامل، والمهندس صلاح فايق، وبعض الراهبات والمكرسات مثل ميراندا كامل فهمى "تاسوني أنسطاسيا سابقًا"، وعواطف أديب "تاسوني كيرستينا سابقًا"، وجالينا لبيب، وسامية صادق، وإيزيس رفقى، وسوزى كامل، وسوسن سعد، والاختين الخادمتين منال وهالة وليم.

وصل الأمر إلى وصول رسالة إغاثة، إلى المقر البابوي بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية- حصلت الفجر على نسخة منها- تسلمها باهتمام البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في مارس 2017، كما تم إرسال رسائل مثيلة لها إلى 5 من أساقفة ومطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وهم الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا سيرابيون مطران لوس أنجيلوس- كاليفورنيا، والأنبا يوسف أسقف جنوب أمريكا، والأنبا ديفيد أسقف نيويورك، والأنبا كاراس الأسقف العام والنائب البابوى لكنائس أمريكا الشمالية، تفيد تعرض الأقباط في الولايات المُتحدة الأمريكية، بسبب أنشطة عاطف عزيز واتباعه والتي وصفوها بالسرطان الذي يسطير على المنطقة ويتوغل فيها بشكل أضرهم جميعًا، مؤكدين حسب المذكرة أن: "التأنى الشديد فى اتخاذ القرارات منح الجماعة الوقت والشرعية للتوسع والتنظيم ومحاولة تجنيد أعضاء جُدد من الشباب القبطى النشط".

نجح عزيز في السيطرة وبقوة على عدة مناطق هامة بأمريكا حيث فتح لمنظمة العهد الجديد المشرف عليها، عدة أفرع بولايات "أريزونا، وكاليفورنيا، ونيويورك"، كما قام بسيامة كهنة خاصين به وكذلك (7) من السيدات التابعات له كراهبات ومكرسات، الأمر الذي أدى إلى التباس شديد لدى الأقباط لاسيما البسطاء منهم.

مصدر كنسي مُطلع، قال في تصريح خاص لـ"الفجر": "إن البابا تواضروس الثاني، وضع الرسالة في أولوياته الشخصية، حيث أن قضية عاطف عزيز تأتي أولى اهتمامات البابا تواضروس الثاني خلال سفرة إلى الولايات المُتحدة الأمريكية في شهر أكتوبر المقبل، حيث أنه من المقرر ان يجتمع بأساقفة أمركيا وعلى رأسهم والأنبا سيرابيون مطران لوس أنجيلوس- كاليفورنيا، لوضع نهاية للأمر والحد من توغل عزيز وأتباعه، لاسيما وأنه محروم بشكل رسمي من الكنيسة في عام 2002، ولازال يروج إلى أن الكنيسة المصرية فاسدة وخربة وميتة ورجالها مفسدين.

بالانتقال إلى مصر، نجد أنها على رأس اهتمامات عاطف عزيز في الفترة المقبلة، حيث أوضح مقربون من الأزمة في الولايت المُتحدة الامريكية- طلبوا عدم ذكر الإسم- إن عزيز ينتوي النزول إلى مصر في خلال الأشهر القليلة القادمة، في إشارة إلى أنه سيعود إلى حيث انطلق في المرة الأولى ولكن تلك المرة بهيئة كهنوتية مختلفة لخداع البسطاء من الأقباط، حيث سيعود إلى أسيوط مجددًا، بعدما رحل الأنبا ميخائيل شيخ مطارنة مصر ومطران أسيوط، والذي كان قد قام بطرده ومنعه من دخول كنائس أسيوط بعدما رأى إصراره على نشر أفكاره الخزعبلية في أسيوط، كما أن المنيا من المناطق التي ينتوي أن يرسل إليها رسله وأتباعه، وذلك بسبب تشابه البيئة المجتمعية بها مع أسيوط.

القاهرة ستكون بديلًا لأسيوط بالنسبة لحدوث أي عراقيل، لاسيما منطق الفجالة، حيث ترك بذرة له هناك أثناء فترة خدمته بكنيسة السيدة العذراء بالفجالة، وعن سياسته للسيطرة على الكنيسة المصرية، يتدرب أتباع عزيز في الوقت الراهن على العمل في سرية كاملة وبأسلوب الخلايا العنقودية حيث يدرب الدكتور عاطف مجموعة قيادية ثم يجتذب كل واحد أو واحدة فيها مجموعة خاصة تتتلمذ على يد هذا العضو القيادى، كما تخطط المجموعة للانتشار فى كافة أنحاء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومن داخلها فى شكل مجموعات مثل الفجالة والزمالك ومصر الجديدة وعزبة النخل وشبرا.. ويعتبرون أن أرضهم الرئيسية هى أسيوط ولهم نشاط فى منفلوط والمنيا وأماكن أخرى ويوزعون المحافظات على قياديى الجماعة.