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لوجود خلافات عائلية.. شاب يقتل ابنه خاله بالصف

الإثنين 28/يونيو/2021 - 11:10 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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قُتلت فتاة على يد شاب بمركز الصف، جنوب الجيزة.

تلقى اللواء محمود شوقي مدير قطاع الجنوب إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة بقرية أبو ساعد التابعة لمركز الصف.

التحريات الأولية للرائد محمد العشري رئيس مباحث الصف، توصلت إلى أن شابا قتل الضحية "ابنة خاله" بسلاح أبيض "سكين"؛ بسبب خلافات عائلية.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وجرى إيداع الجثة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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