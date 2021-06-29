"الصحة العالمية" تكشف حقيقة دخول متحور "دلتا" لمصر (فيديو)

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إن متحور كورونا الجديد "دلتا" لم يُرصد في مصر حتى الآن، وفقًا للمعلومات التي وصلت لمنظمة الصحة العالمية، رغم رصده في عدد من بلدان المنطقة وشرق المتوسط وما رُصد فقط هو سلالة "ألفا" التي ظهرت في المملكة المتحدة في ديسمبر الماضي رغم.





وشدد "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين، على أهمية تقوية أنظمة الترصد في البلدان وتتبع التسلسل الجيني للفيروسات.



