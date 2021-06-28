"الزواج المختلط" .. البند مقترح في الأحوال الشخصية بين التأييد والرفض والموافقة بشروط

من الثوابت المتعارف عليها، في القانون المصري أن الزوجين القبطيين الغير متحدي الملة والمذهب، يخضعان في الانفال لأحكام الشريعة الإسلامية، والتي تعترف بالطلاق في حالة رغبة الطرفين أو طرف منهما لاسيما وإن كان الرجل، الأمر الذي تسبب في ثغرة سهل من خلالها الانفصال بين عدد كبير من الأزواج في عهد البابا الراحل شنودة الثالث، والذي اختزل كل أسباب الانفصال بين الزوجين القبطيين الأرثوذكسيين، في سببين فقط وهما تغيير الدين والزنا.

حيث أكدت مصادر كنسية مُطلعة بأن الراغب في الانفصال كان عليه أن يلجأ لأي كنيسة مختلفة لعمل عملية تنقذة من تلك العشرة المستحيلة وهي عملية اشتهرت بـ"تغيير الملة"، فكان كل ما عليه هو أن يقوم بالثبات على ديانته كمسيحي ولكن يصبح كاثوليكيًا أو بروتستانتيًا بدلا من كونه أرثوذكسيًا والعكس.

اثبات تلك العملية يتطلب المداومة على طقوي الكنيسة الراغب في الانتماء لها لمدة لاتقل عن عامين حتى تحصل على شهادة تثبت انتماء في تلك الكنيسة، مع ممارسة طقس التعميد الخاص بتلك الكنيسة، لاسيما وإن كن التحويل إلى الكنيسة الأرثوذكسية والتي لاتعترف بمعمودية الكنائس الأخرى، بينما أوضحت المصادر أن هناك من يقوم بإنجاز تلك العملية، فيقوم بدفع مبلغ مالي يتراوح من 35 – 50 الف جنيه مصري، للحصول على ما يثبت تحول الملة، الامر الذي يجعله ينفصل عن الطرف الأخر له في مدة قصيرة، كما يحق له الحصول على تصريح زواج من الكنيسة التي انتمى لها حديثًا.

يبدو أن تلك الأزمة ستنتهي عما قريب، حيث قالت مصادر كنسية لـ"الفجر"، أن اللجنة المنتدبة من قبل الكنائس الثلاثة "الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية"، للحور حول قنون الأحوال الشخصيةالخاص بالأقباط، تمر بمرحلة نقاشية حول إمكانية وضع "بند جديد" يُسمى بند الزواج المختلط، لم يوضع نصه حتى الآن ولكنه يفيد وجود امكانية لعمل ارضية مشتركة بين الكنائس الثلاثة تسمح بزواج الملل من بعضها دون ان يضطر أحد الازواج لتغيير ملته.

الكنيسة الإنجيلية هي أكثر الكنائس التي تشجع ذلك البند، لأنه سيضمن وجود أمكانية أكبر لتوحيدالقانون ككل، حيث أنه بدلا من أن يصبح لكل كنيسة قانون أو وجود فصول مشتركة بين الكنائس الثلاثة وأخرى منفصلة، سيكون القانون بجملته موحدًا، كما أن الكنيسة الإنجيلية لا تضع أشروط لإتمام ذلك الأمر كما لا تطلب إعادة المعمودية، ولا اتخاذ أي إجراءات، فعلى سبيل أكد (ص.ص.م)، 62 عامًا، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أنه تعمد حسب طقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلا أنه ظل طيلة حياته يواظب على الصلاة في كنيسة الأخوة الإنجيلية بمنطقة أنجي هانم شبرا مصر، وحينما تزوج أثناء مرحلة شبابه تزوج أولا في الكنيسة الإنجيلية، وعاد بعدها بعامين ليتمم الإكليل حسب طقوس الكنيسة الأرثوذكسية، بعد إصرار زوجته والتي اعتقنت المذهب الأرثوذكسي حتى وفاتها، مؤكدًا أنه أنجب أولاده وعمدهم طبقًا للمذهب الأرثوذكسي كرغبة والدتهم، مؤكدًا أن الكنيسة الإنجيلية تتمتع بالحرية في تلك النقاط بعكس الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية.

الكنيسة الكاثوليكية، هي حالة وسط في النظر لذلك البند حيث أن الكنيسة الكاثوليكية لاتمانع من الزواج المختلط ولكن بـ3 شروط فقط، الشرط الأول هو إتمام طقس الزيجة وفقًا للكنيسة الكاثوليكية، والشرط الثاني هو أن يقدم الفرد تعهدًا بألا يغير هو ايمانه وعقيدته الكاثوليكية عقب الزواج وغالبا ما يكون ذلك التعهد مكتوبا بخط اليد، والشرط الثالث يتمثل في أن يقدم الطرف الكاثوليكي المقبل كافة الضمانات التي تطمئن الكنيسة بأن الجيل الجديد "الأبناء" سيصبحون على نفس الكنيسة ولن تستقطبهم الكنيسة الأخرى، فيما عدى ذلك فإن الكنيسة الكاثوليكية لاتعارض اتمام الزواج المختلط.

"ماري. ن.ر" قبطية أرثوذكسية، 30 عامًا، قال لـ"الفجر" أن خطوبتها تعرضت للفشل بسبب أنها أرثوذكسية، وخطيبه لسابق كان قبطيًا كاثوليكيًا، حيث أنه أصر بكل الطرق أن ينتمى الابناء فيما بعد للكنيسة الكاثوليكية بنما هي عارضت ذلك مرة على ان ينتمي ابناؤها لكنيستها وكنيسة اباؤها، الامر الذي أسفر في النهاية على أن تشهد الخطوبة فشلا زريعًا.

الكنيسة الأرثوذكسية لها موقف عدائي تجاه الزواج المختلط، حيث أن البابا تواضرس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أعلن موقفه بشكل علني في ى مؤتمر للإعلاميين الأفارقة مايو 2016، حيث أشار إلى أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ترى أن الزواج الصحيح هو الزواج بين اثنين من الأرثوذكس ولا تقبل أى زواج آخر، بينما أشارت مصادر مطلعة إلى الكنيسة وضعت ذلك البند ضمن الملفات المقرر النقاش فيها خلال اجتماع المجمع المقدس للكنيسة في شهر يونيو المقبل، في إشارة إلى أن ذلك البند له مؤيدين وله رافضين داخل الكنيسة ولعل أبرز الأساقفة المتوقع رفضهم لذلك البند الانبا بيشوي مطران دمياط وكفر الشيخ، والأنبا رافائيل سكرتير المجمع المقدس، والأنبا موسى أسقف الشباب، بينما الأساقفة المتوقع تأييدهم له الأنبا بولا أسقف طنطا، والأنبا بفنتيوس أسقف سمالوط.

في إشارة إلى ان المتوقع هو رفض المجمع المقدس لذلك البند لعدة أسباب هو أن الكنيسة الكاثوليكية تتمسك بإتمام طقوس الزواج داخلها، وهو ما ترفضه الكنيسة الأرثوذكسية بشكل نهائي، بالإضافة إلى تمسك الكنيسة الكاثوليكية بانتماء النشئ الجديد (الابناء) اليها، وهو ما لاتقبله الكنيسة الأرثوذكسية.

كما يعتبر أهم عنصر لعرقلة ذلك البند هو تمسك الكنيسة الأرثوذكسية باعتناق المذهب الارثوذكسي والمعمودية على طقوس الكنيسة الارثوذكسية، التي لا تعترف بأي معمودية أو زواج اخر.

بالعودة مرة أخرى الى اللجنة المشكلة من ممثلي الكنائس، نجد أن البند هو اقتراح انجيلي- حسب مصادر كنسية- وذلك لان الكنيسة الانجيلية لا تمانع من اتمام الزواج المختلط منذ الاساس، بينما تدخل الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية في مرحلة نقاش داخلي يُسفر عن إما رفض نهائي وإما موافقة بشروط، يعقبها مرحلة تفاوض في تلك الشروط والتي غالبا ما ستدور حول مكان اتمام طقوس الزيجة، وتغيير انتماء احد الازواج بتغيير معموديته، بالإضافة إلى عنصر الابناء وانتماؤهم العقيدي والايماني.

وفي نفس السياق، من المقرر أن يشهد ممثلو الكنائس اجتماعًا اخر خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك للنقاش حول بقة البنود الخاصة بالقانون، والذي في ملامحة الاخيرة جاء منقسمًا إلى قسمين القسم الأول يضم البنود التي يتفق عليها الكنائس الثلاثة، بينما القسم الثاني مقسم الى فصول لكل كنيسة فصلها الخاص، ويناقش فيه الامور المختلف عليها، ولعل اهم الامور المختلف عليها هو "الانفصال او الطلاق"، فعلى سبيل المثال أدرجت مسودة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عدة أسباب غير الزنا في مسودة القانون الخاصة بها، توسيعًا لأسباب الانفصال، فبعدما حصر البابا الراحل شنودة الثالث، أسباب انفصال الرجل والمراة القبطيين الأرثوذكسيين في الزنا وتغيير الدين، أدرجت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أسباب أخرى مثل الهجر لمدة 3 سنوات.

ويأتي الخلاف في أن الكنيسة الكاثوليكية على سبيل المثال تسير على منهجية لا طلاق نهائيًا، بينما تعترف الكنيسة الكاثوليكية ايضًا بثلاثة أسباب لبطلان الزيجة بعمعنى انها لم تتم من الأساس وليس اعترفاً بإتمامها ثم انفصال الزوجين، وبناء عليه فإن الخلاف في تلك التفاصيل يدفع كل كنيسة من الكنائس الثلاثة، لعمل باب مختص بها في القانون تسير وفقًا له، مما يؤدي إلى اتفاق الكنائس الثلاث في بعض فصول القانون، وعمل فصول مختصه لكل منها في الفصول التي يختلفون فيها طبقًا لطقوس كل كنيسة.